A NBA ainda não divulgou o MVP da temporada regular de 2024/25, mas a disputa está travada entre Nikola Jokic e Shai Gilgeous-Alexander. Além do prêmio individual, os astros se enfrentam no confronto entre Denver Nuggets e Oklahoma City Thunder pelas semifinais da Conferência Oeste. O jogo 1, realizado nesta segunda-feira (5), terminou em 121 a 119, e o sérvio garantiu a vantagem inicial da série por 1 a 0. O pivô aproveitou também para marcar seu nome em uma lista seleta de grandes craques da liga norte-americana.

Apesar do novo "game winner" de Aaron Gordon, Jokic foi o nome de destaque do Nuggets em mais uma noite de duplo-duplo. O pivô foi essencial para o resultado positivo, ao contribuir com 42 pontos, 22 rebotes e cinco assistências. Ele marcou 18 pontos apenas no quarto período.

A atuação impressionante, assim, o rendeu mais uma marca na NBA. Desta vez, se tornou o 4º jogador da história da liga a registrar um 40/20/5 em um jogo de playoffs. Assim, Jokic entra para a mesma lista de Giannis Antetokounmpo, Wilt Chamberlain e Shaquille O'Neal.

Além do sérvio, outros dois jogadores do Nuggets alcançaram o duplo-duplo: Aaron Gordon e Christian Braun. Responsável pelo ponto da vitória, Gordon fez 22 pontos e recuperou 14 rebotes, enquanto Braun marcou 11 pontos e 13 rebotes.

Do outro lado, Shai também entregou excelência ao defender o Thunder. O armador foi novamente o destaque dos donos da casa, com 33 pontos, 10 rebotes e oito assistências. Apesar da derrota, o OKC continua como favorito na série, principalmente após a campanha impecável durante a fase regular e a primeira rodada dos playoffs.

Como foi o jogo 1 entre Thunder e Nuggets?

A partida começou equilibrada, mas com leve superioridade para os Nuggets, que conseguiram 24 a 16. Na reta final, Shai Gilgeous-Alexander e Chet Holmgren apareceram e Oklahoma conseguiu a virada, 27 a 26. O Thunder aproveitou a sequência positiva e conseguiu ampliar a vantagem para nove pontos, mas time de Denver conseguiu se recolocar na partida.

Depois do intervalo, os times alternaram no controle da partida. Os Nuggets até conseguiam pontuar, mas sem êxito em frear o ataque do Thunder. As equipes conseguiram manter o placar apertado. Após troca de pontos, a vantagem do OKC voltou a 10 pontos, com cinco minutos para o fim. Na reta final, Nikola Jokic, mesmo com cinco faltas, apareceu e ajudou a equipe de Denver a cortar a desvantagem de pontos. Assim, Aaron Gordon aproveitou os últimos segundos para selar a vitória.

Próximos jogos nos playoffs da NBA

Após a vitória difícil, o Nuggets volta a enfrentar o Thunder pelas quartas de final da NBA 2024/25. O jogo 2 da série está agendado para quarta-feira (7), às 22h30 (de Brasília), no Paycom Center. Dois dias depois, na quinta-feira (8), as equipes voltam à quadra para o jogo 2 ainda em Minneapolis. De volta para a Denver, a equipe recebe o OKC nos dias 9 e 11 de maio. Os jogos 5, 6 e 7, caso sejam necessários, acontecerão em 13, 15 e 18 de maio, respectivamente.