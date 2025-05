Líder disparado da Conferência Leste, o Cleveland Cavaliers foi superado pelo Indiana Pacers no jogo 1 das quartas de final dos playoffs da NBA 2024/25. O primeiro jogo foi dominado pelos visitantes, que ditaram o ritmo do duelo e venceram o show da arquibancada por 121 a 112, no Rocket Mortgage FieldHouse. Tyrese Haliburton foi o destaque do confronto, mas admitiu que o favoritismo continua com os adversários no "panorama geral" da série.

– Nós só tentamos abrir essa série como um grupo confiante em sua capacidade. A gente sabe, afinal, que não há muitas pessoas por aí nos escolhendo para vencer esse duelo. Somos bem ‘azarões’. Eles ainda são muito favoritos. Mas estamos tentando controlar tudo o que é possível da nossa parte. Ou seja, confiar que a classificação é possível - analisou Haliburton.

A primeira vitória foi conquistada com certa tranquilidade, mesmo com momentos de forte pressão, e a vantagem foi conquistada. Apesar disso, o armador manteve o pé no chão sobre o resto da série contra o Cavaliers, ao lembrar a campanha impressionante dos rivais na temporada regular. Na ocasião, o time liderado por Donovan Mitchell sofreu apenas 18 derrotas em 82 jogos disputados, enquando o Pacers enfrentou 32 resultados negativos.

Elogiado por Kenny Atkinson, técnico do Cavs, Tyrese Haliburton ficou em destaque durante o jogo pelas grandes oportunidades criadas pelo jogador para seus companheiros. O armador assumiu bem o seu "papel" na equipe e distribuiu 13 assistências na noite. Ele ainda anotou 22 pontos e três rebotes, além de garantir 60% de aproveitamento nos arremessos.

Como foi o jogo entre Cavaliers e Pacers?

Líder da Conferência Leste, o Cleveland Cavaliers começou o jogo com a vantagem no placar, que logo foi tomada pelo Indiana Pacers. Apesar do aproveitamento igual - de 67% - de ambas equipes, os visitantes garantiram a superioridade com boa conversão nas bolas do perímetro. O desempenho "perfeito" de Tyrese Haliburton e a dominância de Pascal Siakam levaram o time a terminar o primeiro período na liderança.

O segundo quarto começou com quatro pontos do Cavaliers para diminuir a diferença. Com uma defesa forte, o Pacers controlou a vantagem com o bom aproveitamento na linha de três pontos, que foi o grande diferencial entre as equipes até o momento no confronto. A "apagada" dos principais nomes de Indiana contribuiu, no entanto, com a melhoria dos donos da casa no período. Apesar disso, a retomada não foi suficiente para a virada no placar antes do meio da partida.

A volta do intervalo começou com o "momentum" do Cavaliers, que não aproveitaram o apoio da torcida para virar o jogo. Com forte defesa do Pacers, os donos da casa ficaram cerca de dois minutos inteiros sem pontuar. O jogo continuou acirrado, mas a diferença só aumentou e chegou a 12 pontos para os visitantes. Para a virada, Donovan Mitchell se destacou e garantiu nove pontos seguidos para o Cavaliers. No último segundo, no entanto, Myles Turner converteu um "buzzer beater" para nova mudança de liderança no placar.

O último período começou agitado, com cestas seguidas de ambas equipes nos primeiros segundos. A vantagem se manteve com o Pacers até uma sequência de Evan Mobley, seguido de uma falta para De'Andre Hunter, retomou o placar para o Cavaliers. Com domínio do perímetro, os visitantes assumiram novamente a liderança, diferente do adversário que converteu apenas uma em quatro tentativas. Assim, a primeira vitória da série fica com Indiana por 121 a 112.

Próximos jogos nos playoffs da NBA

Após a vitória na estreia, o Cavaliers volta a enfrentar o Pacers pelas quartas de final da NBA 2024/25. O jogo 2 da série está agendado para terça-feira (6), às 20h (de Brasília), no Rocket Mortgage FieldHouse. De volta para a Indiana, o time liderado por Haliburton recebe o Cleveland nos dias 9 e 11 de maio. Os jogos 5, 6 e 7, caso sejam necessários, acontecerão em 13, 15 e 18 de maio, respectivamente.