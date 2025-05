Campeão do Penta elege jogadores brasileiros que brilhariam na Kings League

A Kings League Brasil está em sua reta final e as equipes disputam nesta sexta-feira (9) s quartas de final do torneio. A competição reúne atletas de sucesso do futebol amador e que agora ganham relevância na copa de fut 7, além de ex jogadores profissionais do campo. Pentacampeão mundial com o Brasil em 2002, Edmilson elencou quais atletas que vestiram a amarelinha ou que atual no Brasileirão poderiam brilhar nas quadras do campeonato.

Entre os companheiros de título com a Seleção Brasileira, Edmílson foi direto ao lembrar de Denilson como um dos nomes do elenco que poderiam brilhar na Kings League. E a justificativa está na habilidade do ex-atacante no um contra um, jogada, inclusive, que ficou marcada na Copa do Mundo no confronto contra a Turquia, em que o então jogador do Real Betis foi perseguido por quatro marcadores.

Além do atacante, Edmílson citou o meia Ricardinho, que tem um estilo de jogo mais pausado, característica que também foi apontada pelo ex-volante e zagueiro como um ponto forte para os atletas que disputam a competição.

- O Denilson. Acho que ele tem o perfil porque muitas das jogadas decisivas aqui na Kings League é o um contra um, dois contra dois... A nível de cadenciar quando a partida tá difícil e corrido, eu diria o Ricardinho, que sabe trabalhar a bola, além de outros que poderiam encaixar como Ronaldo, Rivaldo, Ronalinho Gaúcho... a galera toda - afirmou.

Sobre jogadores do futebol brasileiro, Edmílson lembrou de dois dos principais nomes do elenco do Palmeiras, Raphael Veiga e Estêvão, atletas ofensivos que também carregam características compatíveis com o jogo de fut 7 na Kings League.

- Tem coisas que vi aqui ao vivo e que você passa a ter outro tipo de visão. No dia de hoje, um atleta que tem uma boa finalização de fora da área, que é uma característica importante, teria [Raphael] Veiga, que tem uma canhota boa. E um jogador de um contra um que é o Estêvão, que faz a diferença no futebol brasileiro - completou.

Edmilson, pentacampeão mundial com o Brasil em 2002, esteve no evento da Kings League em São Paulo. (Foto: Vinícius Harfush/Lance!)

'DNA do futebol brasileiro' na Kings League

Edmilson ressaltou que vem acompanhando a competição desde o seu começo e esteve na arena em Guarulhos, na Grande São Paulo, para acompanhar o Real Elite FC, time que tem a cantora Ludmilla e o streamer Allan 'O Estagiário' como presidentes.

A equipe, que acabou eliminada na primeira fase da competição, estava treinando no CT do SKA Brasil, time que pertence ao ex-jogador. Edmílson afirmou que a competição tem tudo a ver com o 'DNA do futebol brasileiro' e que, por isso, tem feito sucesso entre o público no país

- Acho legal, é um espetáculo, com variações de momento do futebol. Um contra um, dois contra dois... é nossa essência de enfrentamento, criatividade. As alternâncias de cartas e dado, presidente bater o pênalti, às vezes eles mandam muito... estou muito feliz de estar aqui e participar, além de apoiar o Real Elite, que está treinando no meu CT. [...] Eu acho que tem tudo a ver com o nosso DNA. Porque é um jogo criativo, com várias regras... quando eu era menino eu fazia regras diferentes no campinho de terra que jogava no interior em São Paulo - disse.

Edmílson relembrou que Gerard Piqué, ex-zagueiro do Barcelona e fundador da Kings League, já tinha uma visão do mercado que a competição poderia ter ao redor mundo há pelo menos sete anos. O pentacampeão também atuou pelo Barcelona, onde foi bicampeão da La Liga e campeão da Liga dos Campeões.

É um mercado visionário, que tem à frente um cara que há seis ou sete anos já falava disso. Morei em Barcelona de 2017 a 2019 e tive reuniões com o Piqué e ele já falava sobre isso - explicou.

Ainda sobrou espaço para o ex-jogador projetar uma participação em um jogo da Kings League. Mesmo com os problemas de joelho acumulados ao longo da carreira, Edmílson palpitou que conseguiria entrar em campo e representar um time na competição.

- Eu treino todo dia, mas não sei se me joelho aguentaria. Falo todo dia com o Zé Roberto [que jogou por um time na Kings League]: "Zé, você tá no shape, mas você não tem lesão articulada e nem artrose no joelho". Mas eu acho que eu encararia, sim, eu tô em forma, gosto de treinar, mas a dinâmica e o ritmo são outros. Mas nesse nível eu encaro - completou.