Em uma partida eletrizante, Botafogo e Flamengo empataram em 3 a 3, pela décima rodada da Copa Rio Sub-17 neste sábado (11), no estádio Nilton Santos. Destaque para Gabriel Felipe, que com um chute de fora da área, marcou um golaço no ângulo esquerdo do gol adversário. Veja o vídeo abaixo:

continua após a publicidade

Botafogo vira duas vezes, mas cede o empate

No primeiro tempo, o Flamengo abriu o placar depois de um chute com a perna esquerda de Jefferson sem chances para o goleiro adversário. Mal começou o segundo tempo e o Botafogo empatou a partida. Com quase dois minutos de jogo, após falha da defesa da equipe da Gávea, Diego Queiroz deixou tudo igual: 1 a 1.

E não parou por aí. A equipe de General Severiano virou o jogo com um golaço do lateral direito Gabriel Felipe. De fora da área e com a perna direita, o ex-Bahia chutou de primeira marcando um belo gol e colocando o Botafogo à frente do placar aos sete minutos do segundo tempo.

continua após a publicidade

Mais tarde foi a vez do Flamengo deixar tudo igual no placar. De pênalti, Diego Guimarães empatou a partida em 2 a 2 aos 30 minutos da etapa final.

O Botafogo queria a vitória a qualquer custo. Aos 37 minutos do segundo tempo, foi a vez de Lucas Emanuel colocar o alvinegro à frente do placar após rebote do goleiro do Flamengo dentro da pequena área: Botafogo 3 a 2.

continua após a publicidade

E novamente o Botafogo cedeu o empate. Dois minutos depois de virar o jogo, Enzo deixou tudo igual novamente após um chute de dentro da área alvinegra empatando a partida em 3 a 3.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Com o resultado, o Botafogo ocupa a terceira posição na tabela da Copa Rio sub-17, com 20 pontos. O Flamengo é o quarto colocado, com a mesma pontuação que a equipe de General Severiano.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo