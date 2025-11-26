menu hamburguer
Chapecoense

Bruno Matias celebra segundo acesso consecutivo e exalta união da Chapecoense em retorno à Série A

Volante vibra com conquista e destaca força que levou equipe de volta à elite

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 26/11/2025
21:16
Bruno Matias em jogo pela Chapecoense (Foto: Rafael Bressan/ACF)
imagem cameraBruno Matias em jogo pela Chapecoense (Foto: Rafael Bressan/ACF)
Na última rodada da Série B, a Chapecoense derrotou o Atlético-GO e, com a combinação de resultados, conquistou o acesso para a elite do futebol brasileiro, terminando o campeonato na terceira colocação, com 62 pontos. O momento foi ainda mais especial para Bruno Matias, que conquistou seu segundo acesso consecutivo.

Em 2024, o volante esteve presente na grande campanha do Mirassol, conseguindo o acesso inédito para a Série A. Agora na Chape, Bruno Matias comenta sobre a sensação de viver momentos como o do último fim de semana, ressaltando que é algo que ficará marcado em sua carreira.

Bruno Matias (Foto: Divulgação)
— Estou muito feliz por ter conseguido o segundo acesso seguido. Quando a gente inicia no futebol, a gente não tem noção do quanto é bom vencer, do quanto é bom estar em clubes que lutam por títulos e brigam por acessos. E graças a Deus, tive a oportunidade de fazer parte de dois elencos que conquistaram o acesso, de maneira consecutiva, e isso vai ficar marcado na minha vida. Então, é um sentimento de muita alegria e muita honra por estar fazendo parte desse momento da Chapecoense, um clube que envolve muita história e tradição — celebrou.

Até se lesionar em setembro, Bruno vinha sendo um dos principais nomes da equipe catarinense, que se manteve entre os primeiros colocados da Série B ao longo da competição. Nos últimos dois meses, fora de campo, o volante valorizou o tempo extra com a família e ressaltou a união do elenco, que incluiu atletas afastados por lesões na campanha rumo ao acesso.

— Lesões são coisas que acontecem na nossa profissão, infelizmente. Claro, a gente não quer que aconteça com a gente, mas eu consigo ver o lado bom de todas as coisas. Por mais que seja algo que me deixa fora dos gramados, estou tendo a oportunidade de aproveitar meus filhos, de estar mais com a minha família. Mas também fico muito feliz por ter feito parte dessa campanha histórica que nós fizemos. Na comemoração, vimos os atletas comemorando com o pessoal do departamento médico, e esse é o tipo de momento que fica marcado na nossa vida, mostra a força e união do nosso grupo — exaltou.

