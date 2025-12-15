'Para siempre hermanos': Chapecoense lança uniforme em homenagem ao Atlético Nacional
Camisa celebra a conexão entre as equipes
A Chapecoense lançou, nesta segunda-feira (15), um uniforme em homenagem ao Atlético Nacional, da Colômbia. O time de Medelín "deu" o título da Conmebol Sul-Americana de 2016 à Chape, depois do acidente aéreo envolvendo a equipe brasileira. A nova camisa apresenta um visual simples e clássico, com listras alviverdes, remetendo ao uniforme do clube colombiano, que possui as mesmas cores principais da equipe de Chapecó.
Veja fotos do novo manto:
Qual o motivo da homenagem?
Em 2016, a Chapecoense, da pequena cidade de Chapecó, em Santa Catarina, viveu o momento mais difícil de sua história centenária. Pela primeira vez, a equipe havia alcançado uma final continental. A primeira parte da grande decisão da Copa Sul-Americana, que seria disputada em Medelín, nunca aconteceu. O avião que levava a delegação do time brasileiro caiu a poucos quilômetros do aeroporto. Setenta e uma pessoas morreram, entre atletas e funcionários da equipe, além da tripulação do avião.
Depois do acidente, o Atlético Nacional, que também havia chegado na final, decidiu "retirar-se" da competição, dando o título ao time brasileiro.
Confira a declaração oficial do clube no X:
"Nos nossos dias mais difíceis, o verde das nossas cores nos uniu. Dez anos depois, em um ato de memória e respeito, a camisa OF.1 da temporada 𝟐𝟎𝟐𝟔 será um símbolo de história e gratidão. Uma homenagem à grandeza de um clube que, do outro extremo do continente, acendeu a luz que iluminou o nosso caminho de volta. 𝐏𝐚𝐫𝐚 𝐬𝐢𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 𝐡𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐨𝐬. 𝐏𝐚𝐫𝐚 𝐒𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 𝐋𝐞𝐦𝐛𝐫𝐚𝐝𝐨𝐬."
O produto já está na pré-venda, mas está esgotado em todos os tamanhos. A camisa traz patchs personalizados relembrando a conexão entre as instituições, com os dizeres "Para siempre hermanos" e "Para Sempre Lembrados".
