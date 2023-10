É DIA DE CHAMPIONS LEAGUE! PSV e Sevilla se enfrentam às 16h (de Brasília), no Estádio Philips Stadion, em Eindhoven, na Holanda, pela segunda rodada do Grupo B da Liga dos Campeões. O time holandês foi goleado pelo Arsenal na rodada anterior, por 4 a 0, e tenta a recuperação em casa. Já o Sevilla tropeçou no Lens e fico só no empate, em 1 a 1.