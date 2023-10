A fase de grupos da Champions League 2023/2024 entra na segunda rodada nesta terça-feira, 3. FC Copenhague e Bayern de Munique duelam às 16h (de Brasília) pelo Grupo A, no Estádio Parken, na Dinamarca. O time alemão lidera com três pontos, pois venceu o Manchester United na estreia, por 4 a 3. Já a equipe dinamarquesa empatou com o Galatasaray em 1 a 1.