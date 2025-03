Borussia Dortmund vacila e cede empate ao Lille na Champions League

O Borussia Dortmund empatou com o Lille por 1 a 1 no jogo de ida das oitavas de final da Champions League. As equipes se enfrentaram nesta terça-feira (4), na BVB Stadion Dortmund, na Alemanha. Adeyemi marcou para os mandantes, enquanto Haraldsson igualou o placar.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O resultado é mais um tropeço da equipe alemã na temporada. O Borussia Dortmund ocupa a décima posição da Bundesliga e vê na Champions League uma esperança para um título de relevância na temporada. Do lado dos franceses, o resultado foi positivo e o Lille decidirá a vaga em casa.

Como foi o jogo?

O confronto começou equilibrado, com a equipe francesa batendo de frente com os donos da casa. A primeira finalização da partida foi do Lille, com Alexsandro, mas a bola foi para fora. Empurrado pela torcida, o Borussia Dortmund abriu o placar na primeira chance clara que teve.

continua após a publicidade

Aos 21 minutos, a defesa do Lille cortou mal um escanteio e Adeyemi pegou de primeira da fora da área para abrir o placar da partida. O Borussia Dortmund sobre administrar o resultado até o final da primeira etapa. A equipe chegou a marcar com Gross, mas o árbitro assinalou impedimento.

A segunda etapa começou truncada, com poucas chances para ambas as equipes. O Borussia Dortmund buscava Guirrasy para os ataques, mas tinha dificuldades. O Lille começou a crescer na partida e teve boas chances com Mbappé e Jonathan David.

continua após a publicidade

A insistência francesa surtiu efeito aos 22 minutos. Haraldsson recebeu bom passe de Jonathan David e chutou na saída do goleiro para empatar a partida. A equipe alemã seguiu insistindo, mas não conseguiu transformar a posse de bola em gols.

Borussia Dortmuns e Lille empataram no jogo de ida das oitavas de final da Champions League (Photo by INA FASSBENDER / AFP)

O que vem por aí?

As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (12), às 17h (de Brasília), no estádio Pierre-Mauroy, na França. O Borussia Dortmund joga com a vantagem do empate. Em caso de uma vitória por placar mínimo do Lille, o duelo será resolvido nas penalidades.

Antes disso, o Borussia Dortmund entra em campo no sábado (8), às 9h30 (de Brasília), contra o Augsburg, jogando no BVB Stadion Dortmund. A equipe vive uma má fase na Bundesliga e ocupa a décima posição.

O Lille enfrenta o Montpellier, no sábado (8), às 13h (de Brasília), no estádio Pierre-Mauroy. A equipe é a atual quinta colocada da La Ligue.

✅ FICHA TÉCNICA

BORUSSIA DORTMUND 1 X 1 LILLE

JOGO DE IDA - OITAVAS - CHAMPIONS LEAGUE

📆 Data e horário: terça-feira, 4 de fevereiro de 2025, às 17h (de Brasília);

📍 Local: BVB Stadion Dortmund, em Dortmund (ALE);

🥅 Gols: Adeyemi (21'/1ºT) (1-0); Haraldsson (22'/2ºT) (1-1)

🟨 Cartões amarelos: -

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

BORUSSIA DORTMUND (Técnico: Nico Kovac)

Kobel; Ryerson (Yan Couto), Emre Can, Schllotterback e Svensson (Bensebaini); Sabitzer, Gross e Brandt (Reyna); Adeyemi, Guirrasy e Gittens (Beier)

LILLE (Técnico: Bruno Génésio)

Chevalier; Meunier, Diakité, Alexsandro e Ismaily (Bakker); Benjamin André, Mukau, Bouaddi, Haraldsson e Mbappé (Fernadez Pardo); Jonathan David