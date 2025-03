O Arsenal dominou na partida de ida das oitavas de final da Champions League. A equipe venceu o PSV por 7 a 1 nesta terça-feira (4) e garantiu uma excelente vantagem para o próximo jogo. A partida aconteceu no Philips Stadion, em Eindhoven. Os gols do Arsenal foram marcados por Timber, Nwaneri, Merino, Odegaard e Trossard, enquanto Noah Lang diminuiu para o PSV.

O Arsenal garante boa vantagem para a partida de ida que acontecerá na sua casa, Emirates Stadium. O próximo duelo acontecerá na próxima quarta-feira (12) e a partida está marcada para começar às 17h (de Brasília)

PSV x Arsenal: como foi o jogo?

O primeiro tempo entre os times foi intenso. Nos 15 minutos da partida, os times se estudaram e chegaram perigosamente em seus ataques. Foi o PSV que chegou mais perto do gol, quando Saibari acertou uma bola na trave. Entretanto, minutos depois, o holandês Timber marcou e abriu o placar da partida. Pouco tempo depois, foi Nwaneri que marcou o segundo em um foguete dentro da área.

A primeira etapa ainda teve polêmicas na arbitragem, já que Myles Lewis-Skelly estava amarelado e fez uma falta forte, porém, não foi expulso. O jogador, no entanto, foi subtituído ainda no primeiro tempo. Merino ainda marcou para o Arsenal e quando tudo parecia indo bem, Thomas Partey cometeu um pênalti, que foi convertido por Noah Lang.

O terceiro gol do Arsenal passou por revisão do VAR, até ser validado (Foto: John Thys/AFP)

O segundo tempo começou como um raio. O Arsenal voltou para o jogo como uma tempestade, e em dois minutos, marcou dois gols. Trossard e Odegaard foram os protagonistas dessa vez. Ambos os gols, assim como os outros marcados pelo Arsenal, foram marcados pela boa jogada do time. Odegaard ainda marcou mais um e Calafiori fechou o caixão do PSV e consolidando a goleada por 6 a 1.

O que vem por aí?

O PSV busca recuperação pela derrota na Champions e vai receber o Heerenveen em sua casa pela liga holandesa. A partida está programada para acontecer no próximo domingo (8) e está marcado para as 16h (de Brasília). Já o Arsenal, não terá vida fácil no próximo confronto. Os Gunners irão até o Teatro dos Sonhos duelar contra o Manchester United pela Premier League. A partida acontecerá na próxima segunda-feira (9) e acontecerá às 13h30 (de Brasília).

✅ FICHA TÉCNICA

PSV 1x7 Arsenal

Jogo de ida - Oitavas de finais - Champions League

📆 Data e horário: terça-feira, 4 de março de 2025, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Philips Stadion, em Eindhoven (HOL);

🕴️ Arbitragem: Jesús Gil Manzano (árbitro); Diego Barbero Sevilla e Ángel Nevado Rodríguez (assistentes); Carlos del Cerro Grande (VAR)

⚽ Gols: Timber (ARS 18'/1T), Nwaneri (ARS 21'/1T), Merino (ARS 31'/2T), Noah Lang (PSV 43'/1P), Odegaard (ARS 2'/2T), Trossard (ARS 3'/2T), Odegaard (ARS 27'/2T), Calafiori (ARS 39'/2T)

🟨 Cartões amarelos: Myles Lewis-Skelly (ARS), Partey (ARS), Timber (ARS)

🟥 Cartão vermelho: --

⚽ESCALAÇÕES

PSV (Técnico: Peter Bosz)

Benitez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Malacia; Schouten, Saibari; Perisic, Til e Noah Lang; De Jong

ARSENAL (Técnico: Mikel Arteta)

Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhães, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Nwaneri, Merino e Trossard