Aston Villa venceu o Brugge por 3 a 1, Jan Breydel, em Brugge (BEL), pelo jogo de ida da das oitavas da Champions League. O oitavo colocado da fase de liga da competição conseguiu um resultado muito positivo para o jogo de volta, em Birmingham. Por outro lado, os belgas terão que lutar com todas as armas para reverter o placar e garantir a vaga nas quartas.

Primeiro tempo

O Aston Villa começou o jogo com tudo. Fez um bonito gol rápido, com Bailey, aos 2 minutos, e depois viu Rashford desperdiçar ótima oportunidade. No entanto, os donos da casa se recuperaram do revez inicial, se organizaram e empataram em bonita jogada com De Cuyper, aos 11 minutos. A partir daí o Brugge tomos as redeas da partida e só não virou porque Dibu Martínez fez defesa espetacular em chute de Talbi.

Segundo tempo

A segunda etapa foi lá e cá, com ambas as equipes buscando tirar o empate do placar. Porém, a maré virou a favor do Villa, aos 36 minutos, quando Mechele tentou cortar um cruzamento de Rogers e acabou marcando contra a sua própria meta. Na sequência, Tzolis dominou errado dentro da área, deixou a bola escapar e acabou fazendo um pênalti bobo em Cash. Asensio cobrou e fez o terceiro do Villa, aos 42 minutos.

O que vem pela frente?

O Brugge volta a campo no próximo domingo (9), para enfrentar o Cercle Brugge, pelo Campeonato Belga. O duelo acontece no Jan Breydel, em Brugge. Por outro lado, o Aston Villa encara o Brentford no próximo sábado, às 14h30 (de Brasília), no Gtech Community Stadium, em Londres. O jogo é válido pela 28ª rodada da Premier League.

✅ FICHA TÉCNICA

BRUGGE 1 X 3 ASTON VILLA

JOGO DE IDA - OITAVAS - CHAMPIONS LEAGUE

📆 Data e horário: terça-feira, 4 de fevereiro de 2025, às 14h45 (de Brasília);

📍 Local: Jan Breydel, em Brugge (BEL);

🥅 Gols: Bailey (2'/1°T), De Cuyper (11'/1°T), Mechele (36'/2°T) e Asensio (42'/2°T)

🟨 Cartões amarelos:

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

🔵 BRUGGE (Técnico: Nicky Hayen)

Mignolet; Sabbe (Skóras), Mechele, Ordóñez e De Cuyper; Jashari e Onyedika (Vetlesen); Talbi (Siquet), Vanaken e Tzolis; Jutglà (Nilsson).

🔴 ASTON VILLA (Técnico: Unai Emery)

Emiliano Martínez; Disasi (Cash), Konsa, Mings, Digne; McGinn (Ramsey), Tielemans; Rogers, Bailey (Kamara), Rashford (Asensio); Watkins (Bogarde).