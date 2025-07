A Champions League teve, nesta quarta-feira (30), a sequência dos jogos de volta da segunda rodada eliminatória. O estágio teve início na última semana, com os duelos de ida, e parte dos compromissos já haviam sido realizados na tarde de terça-feira (29).

Os eliminados descem para disputar as fases preliminares da Europa League, enquanto os qualificados atuam na terceira rodada. Posteriormente, acontecem os play-offs, e então, os classificados nesta "quarta fase" garantem um lugar na fase de liga, que terá início em meados de setembro.

🏆 Confira os resultados de hoje na Champions

⚽ Qarabag (AZE) 1x0 Shelbourne (IRL) - agregado: 4x0

⚽ Malmö (SUE) 1x0 Rigas FS (LET) - agregado: 5x1

⚽ Ludogorets (BUL) 3x1 Rijeka (CRO) - agregado: 3x1

⚽ Steaua Bucareste (ROM) 1x2 Shkëndija (MAC) - agregado: 1x3

⚽ Maccabi Tel-Aviv (ISR) 0x1 Pafos (CHP) - agregado: 1x2

⚽ Ferencváros (HUN) 4x3 Noah (ARM) - agregado: 6x4

⚽ Panathinaikos (GRE) 1x1 Rangers (ESC) - agregado: 1x3

⚽ Breidablik (ISL) 0x1 Lech Poznan (POL) - agregado: 1x8

⚽ RB Salzburg (AUT) 1x1 Brann (NOR) - agregado: 5x2

⚽ Servette (SUI) 1x3 Viktoria Plzen (RTC) - agregado: 2x3

A grande zebra da tarde ficou por conta do Steaua Bucareste, que diante de seu torcedor, decepcionou em plena Arena Nacional frente ao Shkëndija. A equipe perdeu a ida pelo placar mínimo, mas aos 28 minutos, abriu o placar com gol de Cisotti. Cinco minutos depois, Latifi jogou um balde de água fria na equipe da casa. O segundo tempo foi de pressão em busca da igualdade no agregado, mas nos minutos finais, em contra-ataque, Krstevski finalizou e contou com desvio na defesa para encobrir Târnovanu e qualificar os macedônios para a terceira rodada.

Já a grande história foi contada pelo Viktoria Plzen. A equipe da República Tcheca tinha difícil missão de tirar um gol de vantagem do Servette na Suíça, e viu a tarefa dobrar após Alexis Antunes abrir o placar logo aos quatro minutos. Spacil e Vydra, ainda na primeira etapa, surpreenderam os donos da casa e viraram o confronto. A prorrogação parecia ser o destino quando, aos 40', Magnin derrubou Doski na área. O árbitro espanhol Muniz Ruiz foi chamado ao VAR e marcou a penalidade, convertida por Durosinmi para completar a virada em território suíço.

Durosinmi comemora gol do Viktoria Plzen na Champions (Foto: Reprodução)

Jogos da terceira rodada eliminatória da Champions League

🌌 CAMINHO DOS CAMPEÕES

⚽ Malmö (SUE) x Copenhague (DIN)

⚽ Kairat (CAZ) x Slovan Bratislava (SVK)

⚽ Lech Poznan (POL) x Estrela Vermelha (SER)

⚽ Ludogorets (BUL) x Ferencváros (HUN)

⚽ Dínamo de Kiev (UCR) x Pafos (CHP)

⚽ Shkëndija (MAC) x Qarabag (AZE)

🌌 CAMINHO DA LIGA

⚽ Red Bull Salzburg (AUT) x Club Brugge (BEL)

⚽ Rangers (ESC) x Viktoria Plzen (RTC)

⚽ Nice (FRA) x Benfica (POR)

⚽ Feyenoord (HOL) x Fenerbahçe (TUR)

Os jogos de ida da terceira rodada eliminatória estão previstos para acontecer nos dias 5 e 6 de agosto, enquanto a volta será uma semana depois, entre 12 e 13. Os caminhos apontam para a grande decisão, que no calendário da Uefa, está marcada para 30 de maio de 2026, na Puskás Arena, em Budapeste (HUN).

