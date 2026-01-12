Ceará vê bons sinais após estreia vitoriosa com a base

O Ceará vem de vitória por 1 a 0 sobre o Floresta, valendo pela 2ª rodada do Campeonato Cearense. O Alvinegro entrou em campo com atletas da base e viu bons sinais a partir do desempenho no último sábado (10).

O time treinado por Alison Henry conseguiu fazer uma partida equilibrada diante do Lobo, clube que disputará a próxima Série C. Enzo Lodovico, no 2º tempo, marcou o único gol do jogo.

Giulio, ponta do Vovô, foi um dos principais nomes no sábado. O tento alvinegro, por exemplo, saiu após grande jogada individual do atacante na esquerda. Analisando os cinco dribles que tentou, o jovem de 20 anos acertou quatro.

Alison Henry, técnico do sub-20 do Ceará (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

O goleiro Gustavo e o meio-campista Melk também foram bem. Alison Henry celebrou o resultado e frisou a dedicação do elenco.

— Essa vitória consolida esse trabalho, consolida toda essa dedicação desses atletas que diariamente estão sempre comprometidos. Estrear com vitória numa competição de profissional para todos nós é super importante, traz uma certa tranquilidade também pro profissional no próximo jogo já estrear. E estrear com três pontos no campeonato vai certamente ajudar muito o Ceará nessa busca pelo tricampeonato - disse o técnico.

Titulares estarão presentes no próximo jogo

O Ceará voltará a campo na quarta-feira (14), contra o Maranguape, no Estádio Presidente Vargas. O duelo, primeiro de Mozart pelo Vovô, será também a estreia do elenco profissional em 2026.

O clube já iniciou a venda de ingressos para o jogo em questão. As entradas podem ser adquiridas pelo site Vozão Tickets ou nos pontos de venda física.