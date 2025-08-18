menu hamburguer
Ceará

Agenda do Ceará hoje (18/08/2025); curtinhas do L!

Time encara o Bahia nesta semana

Aylon na partida entre Ceará e RB Bragantino, pelo Brasileirão (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)
imagem cameraAylon na partida entre Ceará e RB Bragantino, pelo Brasileirão (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)
Esaú Pereira de Souza
Dia 18/08/2025
O Ceará venceu o RB Bragantino por 1 a 0 no último sábado (16), na Arena Castelão, abrindo o returno do Campeonato Brasileiro. O gol do Alvinegro foi marcado por Aylon.

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Agenda

O Ceará venceu o RB Bragantino por 1 a 0 no último sábado (16), na Arena Castelão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aylon, após assistência de Galeano, anotou o tento do jogo.

Com isso, a equipe de Léo Condé subiu para 25 pontos na tabela, ocupando o décimo lugar. O próximo compromisso será na quarta-feira (20), diante do Bahia, pela Copa do Nordeste. A bola rola às 21h30 (de Brasília).

O confronto pela semifinal da competição acontecerá em jogo único. O Vovô busca uma vaga na final do torneio.

➡️ Aylon decide e volta a marcar pelo Ceará após quatro meses

Partida entre Ceará e RB Bragantino, pelo Brasileirão (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)
Futebol de base

O sub-17 do Ceará derrotou o Anjos do Céu-CE por 2 a 1 no último sábado (16), pelo Campeonato Cearense da categoria. O próximo jogo será contra o Floresta, no dia 30 (sábado), às 9h30 (de Brasília).

O sub-20 enfrentou o CRB pela fase de grupos da Copa do Nordeste e venceu por 1 a 0. O próximo compromisso será diante do QFC-RN, na terça-feira (19), a partir das 15h (de Brasília).

➡️ Joias do Lance!: conheça o centroavante que é promessa do Ceará

Futebol feminino

O time feminino profissional do Ceará não possui compromissos nesta segunda-feira (18). O clube já foi eliminado da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. Em 2025, o Alvinegro ainda terá pela frente a disputa do Campeonato Cearense Feminino.

Próximos jogos do Ceará

  • 20/08 - 21h30 - Bahia x Ceará - Copa do Nordeste
  • 23/08 - 21h - Grêmio x Ceará - Campeonato Brasileiro
  • 30/08 - 16h - Ceará x Juventude - Campeonato Brasileiro
  • 14/09 - a definir - Vasco x Ceará - Campeonato Brasileiro
  • 21/09 - a definir - Ceará x Bahia - Campeonato Brasileiro

