Ceará sofreu apenas um gol nos últimos três jogos de Brasileirão

O Ceará ficou no 0 a 0 com o Santos na última segunda-feira (12), no Allianz Parque, valendo pela oitava rodada do Brasileirão 2025. Com o placar zerado, a equipe de Léo Condé tem um gol sofrido nos seus últimos três jogos pela competição nacional.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

O recorte teve início no 1 a 1 contra o São Paulo, na Arena Castelão. O Vovô chegou a sair na frente em tento de Pedro Henrique, mas viu o adversário empatar com cabeceio do atacante Ryan Francisco, na reta final do 1º tempo.

Depois, no estádio Presidente Vargas, o Alvinegro recebeu o Vitória e teve atuação sem muitos sustos. No triunfo por 1 a 0, o gol foi marcado por um defensor: o zagueiro Marllon, de cabeça, após escanteio cobrado por Lucas Mugni.

continua após a publicidade

Ceará em partida contra o Santos pelo Brasileirão (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

Por fim, o time cearense visitou o Santos e, apesar da pressão, conseguiu sair de campo sem ser vazado. O zagueiro Willian Machado foi um dos destaques na partida, com 16 cortes, dez duelos aéreos vencidos e um desarme. Os números são do aplicativo Sofascore.

O atleta dividiu a bola em lance com o atacante Deivid Washington no final, evitando chance clara para o adversário. Apesar da expulsão direta em campo, o juiz retirou o cartão após consulta ao VAR.

continua após a publicidade

➡️ Léo Condé analisa empate do Ceará e cita meta de permanecer no Brasileirão

— Foi um lance capital, último lance, praticamente. Vi o jogador deles invadindo a área e procurei fazer o corte. Minha interpretação do lance, na hora, foi perfeita. Foi no limite. Consegui atingir a bola antes de atingir ele. Parabenizar também a arbitragem do Felipe [Fernandes de Lima], que teve coragem. No jogo todo ele foi muito claro com as duas equipes, então é parabenizar também. Teve coragem de voltar atrás, de rever o lance - comentou Willian Machado após o embate.

Agenda do Ceará: Brasileirão e Copa do Brasil

Depois do empate, o Ceará volta a campo pela Série A no próximo sábado (17), diante do Sport, na Arena Castelão. O Vovô é o atual sexto colocado no torneio, com 12 pontos. Na sequência, o clube retorna ao Allianz Parque para encarar o Palmeiras, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil, no dia 22. Na ida, o Alvinegro perdeu por 1 a 0.