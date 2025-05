Tentando se manter vivo na Copa do Brasil, o Ceará visita o Palmeiras na próxima quinta-feira (22), a partir das 19h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da terceira fase. Na ida, o Alvinegro perdeu por 1 a 0. O lateral-esquerdo Matheus Bahia falou sobre o embate e analisou as chances da equipe.

— É um jogo muito difícil, contra um adversário muito difícil, mas a gente também já provou nosso valor. Tivemos um jogo contra eles aqui, digo até que a gente foi merecedor de um placar melhor no jogo. Mas são coisas do futebol e a gente tem que respeitar - relatou.

— A gente sabe da nossa capacidade. A gente sabe que podemos buscar um resultado bom. Lógico que quem está em casa sempre leva vantagem. O fator casa conta muito. Mas a gente acredita que podemos avançar. Não posso garantir isso, porque é futebol. Mas posso garantir que a gente vai se doar, vai fazer tudo o que a gente puder para trazer essa classificação - afirmou o defensor.

Por conta do resultado negativo na Arena Castelão, o Ceará precisa triunfar no Allianz Parque para não ser eliminado no tempo normal. Caso vença por um gol, a disputa irá para os pênaltis. Sendo uma vitória por dois ou mais tentos de diferença, o clube avançaria de forma direta.

Ceará em partida contra o Palmeiras, na Arena Castelão, pela terceira fase da Copa do Brasil de 2025. Alvinegro foi derrotado por 1 a 0 (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

Agenda do Ceará

Depois de visitar o Palmeiras, o Vovô voltará as suas atenções para o Brasileirão. O adversário seguinte será o Atlético-MG, em casa, no dia 1º de junho (domingo). Na sequência, acontecerá a partida contra o Botafogo, que foi adiada para 4 de junho (quarta-feira).

