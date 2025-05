No G6 do Brasileirão, Ceará vem de três partidas sem sofrer gols

O Ceará conseguiu se manter no G6 do Brasileirão após derrotar o Sport por 2 a 0 no último sábado (17), na Arena Castelão, pela 9ª rodada. Com isso, o clube atingiu a marca de três partidas consecutivas sem sofrer gols.

O recorte teve início quando o Alvinegro encarou o Vitória, no Estádio Presidente Vargas. Depois de um 1º tempo equilibrado, o zagueiro Marllon balançou as redes na etapa final e decretou o triunfo dos cearenses por 1 a 0.

Depois, o clube visitou o Santos no Allianz Parque e ficou no 0 a 0. O embate teve boa atuação do goleiro Fernando Miguel e do zagueiro Willian Machado, que realizou importante intervenção nos últimos minutos ao desarmar Deivid Washington.

Por fim, o Alvinegro recebeu o Sport na Arena Castelão e venceu por 2 a 0, em tentos de Lucas Mugni e Galeano. A dupla Marllon e Willian Machado foi novamente titular e participou do resultado positivo para o time de Léo Condé, que agora está em quinto lugar na tabela.

Partida entre Ceará e Sport pelo Brasileirão (Foto: Stephan Eilert/Ceará SC)

Agenda do Ceará

Em seu próximo jogo, o Alvinegro precisará da força defensiva para alcançar os seus objetivos. O clube encara o Palmeiras nesta quinta-feira (22), fora de casa. O duelo será válido pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. Com o revés por 1 a 0 na ida, o Ceará precisa triunfar por ao menos um gol de diferença para não ser eliminado no tempo normal.

No Brasileirão, o adversário seguinte será o Atlético-MG, em casa, no dia 1º de junho (domingo). Na sequência, acontecerá a partida contra o Botafogo, que foi adiada para 4 de junho (quarta-feira).