Ceará tem três vitórias como mandante no Brasileirão; veja mais

O Ceará recebeu o Vitória no Estádio Presidente Vargas no último sábado (3) e triunfou pelo placar de 1 a 0. Com isso, a equipe de Léo Condé chegou a três vitórias em quatro partidas como mandante no Campeonato Brasileiro de 2025.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Retornando neste ano à elite do futebol nacional, o reencontro do Alvinegro com sua torcida na competição foi diante do Grêmio, na Arena Castelão, em vitória por 2 a 0. Depois, o Vovô superou o Vasco por 2 a 1.

O único empate aconteceu contra o São Paulo, quando o Ceará chegou a sair na frente, mas sofreu o tento de igualdade na reta final do 1º tempo. Por fim, atuando no PV, veio o resultado positivo diante do Vitória. O tento na partida foi anotado pelo zagueiro Marllon.

continua após a publicidade

Fernando Sobral, meio-campista do Ceará, durante partida contra o Vitória no estádio Presidente Vargas, pelo Brasileirão (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)

Tendo dez pontos somados em casa, os cearenses estão empatados com outros dois clubes no quesito: Fluminense e RB Bragantino. O Cruzeiro, por sua vez, venceu seus quatro compromissos como mandante e tem 12 pontos no recorte.

➡️ Ceará se reapresenta com foco em duelo contra o Santos

Ceará busca primeiro triunfo fora de casa no Brasileiro

Em seu próximo compromisso, o Alvinegro terá o desafio de conquistar o primeiro resultado positivo fora de casa neste Brasileiro. O time encara o Santos na segunda-feira (12). Até o momento, a campanha longe do estado registra um empate (RB Bragantino) e duas derrotas (Juventude e Bahia).

continua após a publicidade

Agenda do Ceará

Depois de encarar o Santos, o Vovô receberá o Sport no sábado (17), em um duelo nordestino. Os pernambucanos são os únicos que ainda não venceram no torneio.