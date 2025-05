Ceará busca segunda vitória fora do estado em 2025; confira

O Ceará visita o Santos na próxima segunda-feira (12), no Allianz Parque, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. A bola rola a partir das 20h (de Brasília). Diante do rival, o Vovô buscará a sua segunda vitória fora do estado na temporada.

Ao todo, o clube disputou dez jogos como visitante no ano. Dentre os dez, quatro foram contra clubes cearenses, pelo Estadual, com quatro vitórias alvinegras: Ferroviário, Fortaleza (duas vezes) e Maracanã. A equipe foi campeã ao superar o rival Fortaleza na decisão.

Nos outros seis jogos, que ocorreram fora do estado, o Ceará registrou um triunfo (Sergipe, pela primeira fase da Copa do Brasil), um empate (RB Bragantino, pela Série A) e quatro derrotas (Náutico e Bahia no Nordestão e Juventude e Bahia no Brasileiro).

➡️ Ceará se reapresenta com foco em duelo contra o Santos

Caso derrote o Santos, o Vovô terá a oportunidade de se manter entre os primeiros na tabela da competição. O time é o atual sétimo colocado, com 11 pontos. O Peixe, que tem quatro, ocupa o 19º lugar.

Ceará venceu três partidas como mandante no Brasileirão

Abordando, por outro lado, o retrospecto recente do Ceará jogando em casa, os números são positivos. Após superar o Vitória por 1 a 0, a equipe de Léo Condé chegou a três triunfos em quatro partidas como mandante no torneio.

Partida entre Ceará e Vitória, pelo Brasileirão 2025 (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

Retornando neste ano à elite do futebol nacional, o reencontro do Alvinegro com sua torcida na competição foi diante do Grêmio, na Arena Castelão, em vitória por 2 a 0. Depois, o Vovô venceu o Vasco por 2 a 1.

A única igualdade aconteceu contra o São Paulo, quando o Ceará chegou a sair na frente, mas sofreu o tento de empate na reta final do 1º tempo. Por fim, atuando no PV, veio o resultado positivo diante do Vitória.