Ceará aproveita pausa para realizar melhorias no gramado do CT

O Ceará está aproveitando a pausa no Campeonato Brasileiro, por conta do Mundial de Clubes, para intensificar as obras no estádio Carlos de Alencar Pinto (CAP). Além de sede, o local serve como centro de treinamento da equipe.

Com as férias do elenco, que se reapresenta no dia 23 de junho, o gramado principal do CT de Porangabuçu recebeu melhorias. Conforme o site do clube, o processo teve início com a descompactação do campo, aumentando a circulação de água e ar e possibilitando a melhor penetração das raízes no gramado.

Depois, aconteceu a aeração do campo, que tem como objetivo melhorar a saúde do gramado e prevenir uma nova compactação superficial. Por fim, a obra aplicou o processo de "top dressing", ação que busca eliminar possíveis imperfeições no gramado com o nivelamento das áreas do campo e o uso de adubação mineral.

Ceará em treino no CT Carlos de Alencar Pinto, localizado em Porangabuçu (Foto: Wellerson Gomes/Ceará SC)

Como as atividades no campo principal já foram finalizadas, as atenções se voltaram para a expansão, com o campo que será anexado ao gramado principal de Porangabuçu. Tal obra, iniciada no fim de 2024, está em processo avançado.

A expansão possibilitará a união de um espaço anexo ao campo atual. A conclusão do trabalho está acima de 70% e a previsão é de que a entrega aconteça ainda nas próximas semanas.

