O técnico Léo Condé, do Ceará, está completando um ano de clube nesta sexta-feira (27). O profissional foi anunciado como o novo treinador do Alvinegro no dia 27 de junho de 2024, substituindo Vagner Mancini. Desde então, Condé obteve um acesso à Série A e um título estadual.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

O treinador participou de entrevista coletiva na última quinta-feira (26), falando a respeito de seu período na equipe. Condé recebeu um bolo em comemoração ao "aniversário" de seu anúncio.

— Momento de muita satisfação. Conseguir alcançar os objetivos que a gente alcançou, em um clube de grande torcida, de representatividade muito grande no futebol brasileiro. Alcançar conquistas, acesso, título. Um bom início de Brasileiro. E também pessoalmente: primeira vez que consigo trazer a minha família para ficar próxima. Isso tem sido muito saudável, porque o treinador sofre muito - destacou Léo Condé na coletiva.

continua após a publicidade

Léo Condé, treinador do Ceará (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

Na época de sua chegada, o Ceará vinha de quatro jogos sem triunfos. Disputando a Série B, que estava na 14ª rodada, o clube somava 16 pontos. Com uma arrancada no 2º turno, o time finalizou a competição em quarto lugar, com 64 pontos e um retorno garantido à Primeira Divisão.

Em 2025, o Alvinegro conquistou o Campeonato Cearense de forma invicta. A equipe superou o rival Fortaleza na decisão, com vitória por 1 a 0 na ida e empate em 1 a 1 na volta. Ao todo, são 54 partidas no comando dos cearenses, com 30 vitórias, nove empates e 15 derrotas. Seu contrato atual é válido até o fim do ano.

continua após a publicidade

➡️ Joias do Lance!: conheça o centroavante que é promessa do Ceará

O Ceará retornou aos treinos no dia 23 de junho (segunda-feira). Antes da volta do Campeonato Brasileiro, a equipe enfrentará o Sport, fora de casa, pelas quartas da Copa do Nordeste. A partida acontecerá no dia 9 de julho (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília).

Notícias do Ceará em alta

O Ceará aproveitou a pausa nas competições para realizar melhorias em seu CT. O atacante Gabriel Silva, do sub-20 do Ceará, é uma das principais promessas do clube. Na torcida, o Ceará possui um torcedor que "vive" um Clássico-Rei em sua família.