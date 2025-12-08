Ceará amarga rebaixamento e descumpre duas metas no ano

O Ceará está rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Assim, a equipe descumpriu a última meta esportiva que restava para a temporada 2025. Anteriormente, os objetivos foram alcançados em duas das outras três.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Nas metas, anunciadas no fim do ano passado, a previsão era de título no Campeonato Cearense. Tal fato se concretizou, visto que a equipe superou o rival Fortaleza na decisão e ficou com o bicampeonato.

Em relação à Copa do Nordeste, o previsto era alcançar a semifinal - o time fez isso e caiu para o Bahia em tal fase. Na Copa do Brasil, a meta era atingir as oitavas. O Vovô pouco fez diante do Palmeiras e foi eliminado ainda na terceira fase do torneio.

continua após a publicidade

➡️ Ceará e Fortaleza caem e estado fica fora da elite após 8 edições

Partida entre Ceará e Palmeiras, pelo Brasileirão (Foto: Marcus Wernner/UAI Foto/Gazeta Press)

Assim, restava apenas o Brasileirão, com o objetivo de assegurar a permanência. O Ceará dependia apenas de seus esforços para alcançar o feito, mas foi rebaixado após a derrota para o Palmeiras e os demais resultados da rodada.

Sem competições internacionais e sem Série A, o 2026 do Alvinegro terá quatro torneios: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Série B e Copa do Brasil.

continua após a publicidade

➡️ FCF se pronuncia após rebaixamentos de Ceará e Fortaleza

FCF emite nota citando Ceará e Fortaleza

A Federação Cearense de Futebol (FCF) emitiu uma nota a respeito dos rebaixamentos de Ceará e Fortaleza para a Série B do Campeonato Brasileiro. Os clubes caíram após as derrotas no último domingo (7), valendo pela última rodada.

Na nota, a federação prestou a sua solidariedade aos clubes, torcedores e atletas. O Fortaleza estava na Série A desde 2019 e o Ceará tinha acabado de retornar à elite do futebol brasileiro.