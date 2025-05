Willian Machado comenta lance decisivo em empate do Ceará

O Ceará empatou por 0 a 0 com o Santos na noite desta segunda-feira (12), no Allianz Parque, pela oitava rodada do Brasileirão 2025. O zagueiro Willian Machado, que protagonizou um lance decisivo no final da partida, falou sobre o momento. O atleta foi expulso em campo ao dividir bola e, após revisão, seu vermelho foi retirado.

— Foi um lance capital, último lance, praticamente. Vi o jogador deles invadindo a área e procurei fazer o corte. Minha interpretação do lance, na hora, foi perfeita. Foi no limite. Consegui atingir a bola antes de atingir ele. Parabenizar também a arbitragem do Felipe [Fernandes de Lima], que teve coragem. No jogo todo ele foi muito claro com as duas equipes, então é parabenizar também. Teve coragem de voltar atrás, de rever o lance - comentou.

— É parabenizar a equipe também, pela entrega. Não deu para a gente vencer, mas conquistamos um ponto importante para a nossa sequência na competição - completou o defensor.

Willian Machado na partida entre Bahia e Ceará, pelo Brasileirão 2025 (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

No lance em questão, já nos instantes finais do confronto, o atacante Deivid Washington saiu em velocidade e estava perto de ficar cara a cara com o goleiro Fernando Miguel. Willian Machado conseguiu o corte no limite e, de início, recebeu cartão vermelho do juiz.

Após recomendação do árbitro de vídeo, Felipe Fernandes de Lima conferiu o momento e optou por anular a expulsão do defensor alvinegro.

Agenda do Ceará

Depois da igualdade, o Ceará volta a campo pela Série A no próximo sábado (17), diante do Sport, na Arena Castelão. Na sequência, o clube volta ao Allianz Parque para encarar o Palmeiras, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil, no dia 22. Na ida, o Alvinegro perdeu por 1 a 0.