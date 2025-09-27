Agenda do Ceará hoje (27/09/2025); curtinhas do L!
Equipe continuará treinando neste sábado
O Ceará continuará treinando na manhã deste sábado (27). A delegação viajará para São Paulo na tarde de domingo (28). O próximo adversário da equipe no Brasileirão será o São Paulo, na segunda-feira (29).
Agenda
O Ceará seguirá treinando neste sábado (27). No domingo (28), pela tarde, a delegação viajará para São Paulo, palco do próximo jogo da equipe. São Paulo e Ceará se enfrentam na segunda-feira (29), às 20h (de Brasília).
A equipe de Porangabuçu está em 12º lugar na tabela do Brasileirão, com 28 pontos. O Tricolor, que tem 35 pontos, é o sétimo colocado no torneio.
Já aconteceram 14 encontros com mando de campo tricolor: dez vitórias do São Paulo, uma do Ceará e três empates. O único triunfo alvinegro veio em 2015, por 2 a 1, pela ida das oitavas da Copa do Brasil - o São Paulo venceu por 3 a 0 na volta e avançou.
Futebol de base
O sub-17 do Ceará encara o Aliança neste sábado (27), a partir das 15h (de Brasília), valendo pelo Campeonato Estadual.
O sub-20 terá pela frente o Ferroviário na semifinal do Campeonato Cearense. O jogo de ida será realizado no domingo (28), a partir das 9h30 (de Brasília).
Futebol feminino
O time feminino profissional do Ceará segue em preparação neste sábado (27). O Alvinegro fará a sua estreia no Campeonato Cearense no domingo (28), às 15h (de Brasília), contra o São Gonçalo.
Próximos jogos do Ceará
- 29/09 - 20h - São Paulo x Ceará - Campeonato Brasileiro
- 02/10 - 19h - Vitória x Ceará - Campeonato Brasileiro
- 05/10- 20h30 - Ceará x Santos - Campeonato Brasileiro
- 26/10 - a confirmar - Sport x Ceará - Campeonato Brasileiro
- 05/11- a confirmar - Ceará x Botafogo - Campeonato Brasileiro
