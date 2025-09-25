Titular no Ceará, Paulo Baya cita adaptação e elogia São Paulo

O atacante Paulo Baya, do Ceará, falou a respeito de sua adaptação desde que chegou ao Alvinegro. O jogador também elogiou o São Paulo, próximo adversário do Vovô no Brasileirão. A partida acontecerá na próxima segunda-feira (29), pela 25ª rodada da competição.

— A gente sabe da dificuldade que vai ser o jogo contra o São Paulo. Uma equipe bem qualificada, vem em uma crescente, uma evolução. Fase muito boa com a chegada do treinador [Hernán Crespo]. Mas nossa equipe também é muito bem qualificada. Sabemos da qualidade que temos e da força que tem o nosso grupo. Então vamos para São Paulo para fazer um grande jogo e, se Deus quiser, a gente sai com o resultado positivo - relatou o atacante.

— Estou muito feliz pela sequência, pela rápida adaptação ao clube e aos companheiros, que me receberam muito bem. Claro que para o primeiro gol às vezes bate uma ansiedade, mas ao mesmo tempo estou tranquilo. O importante é estar indo bem, ajudar a equipe, meus companheiros e o Ceará - disse.

Paulo Baya, atacante do Ceará (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

Opção na ponta

Paulo Baya foi emprestado pelo Primavera-SP ao Ceará em agosto deste ano, tendo vínculo até o fim de 2025. O jogador, que teve passagem no Fluminense, estreou com a camisa alvinegra diante do RB Bragantino, no 2º tempo.

Depois de sair do banco na etapa final contra o Grêmio, a primeira titularidade do jogador aconteceu enfrentando o Vasco. O técnico Léo Condé repetiu a escolha pelo ponta no empate com o Bahia.

É provável que o mesmo aconteça na próxima segunda-feira (29). Ainda que não tenha gols ou assistências nos quatro duelos, Paulo Baya vem oferecendo um perfil mais driblador pela esquerda, com características diferentes de Pedro Henrique, outro nome do setor.

Próximo jogo do Ceará

Depois do empate contra o Bahia, o Ceará voltará a campo na próxima segunda-feira (29). O clube visitará o São Paulo às 20h (de Brasília), pela 25ª rodada do Brasileirão.