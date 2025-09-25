menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCeará

Agenda do Ceará hoje (25/09/2025); curtinhas do L!

Time continuará treinando nesta quinta-feira

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Pereira de Souza
Fortaleza (CE)
Dia 25/09/2025
04:00
Treino do Ceará (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)
imagem cameraTreino do Ceará (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Ceará empatou com o Bahia em 1 a 1 no último sábado (20), na Arena Castelão, valendo pela 24ª rodada da Série A. O elenco seguirá treinando nesta quinta-feira (25).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Agenda

O Ceará recebeu o Bahia no último sábado (20) e empatou por 1 a 1, em partida válida pela 24ª rodada do Brasileirão. O gol do Alvinegro foi marcado por Lourenço, que desperdiçou pênalti e balançou as redes no rebote. Os baianos chegaram ao empate no 2º tempo, em tento de Willian José.

A equipe de Porangabuçu está em 12º lugar na tabela do Brasileirão, com 28 pontos. Com foco no São Paulo, o time continuará treinando nesta quinta-feira (25).

continua após a publicidade

➡️ Melhores momentos: em jogo agitado, Ceará e Bahia empatam pelo Brasileirão

Paulo Baya, atacante do Ceará (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)
Paulo Baya, atacante do Ceará, durante entrevista coletiva (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

Futebol de base

O sub-17 do Ceará vem de empate por 1 a 1 com o Fortaleza, valendo pelo Campeonato Estadual. A equipe voltará a campo no próximo sábado (27), a partir das 15h (de Brasília), diante do Aliança.

O sub-20 venceu o Caucaia por 2 a 0 e garantiu vaga na semifinal do Campeonato Cearense. O placar agregado no confronto ficou em 3 a 2. O adversário do Alvinegro na próxima fase será o Ferroviário.

continua após a publicidade

➡️ Joias do Lance!: conheça o centroavante que é promessa do Ceará

Futebol feminino

O time feminino profissional do Ceará segue treinando nesta quinta-feira (25). O Alvinegro fará a sua estreia no Campeonato Cearense no domingo (28), às 15h (de Brasília), contra o São Gonçalo.

Próximos jogos do Ceará

  • 29/09 - 20h - São Paulo x Ceará - Campeonato Brasileiro
  • 02/10 - 19h - Vitória x Ceará - Campeonato Brasileiro
  • 05/10- 20h30 - Ceará x Santos - Campeonato Brasileiro
  • 26/10 - a confirmar - Sport x Ceará - Campeonato Brasileiro
  • 05/11- a confirmar - Ceará x Botafogo - Campeonato Brasileiro

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias