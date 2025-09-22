Sem Pedro Raul, Ceará avalia opções para enfrentar o São Paulo
Clube visita o Tricolor na próxima segunda-feira (29)
Após empate por 1 a 1 com o Bahia, o Ceará volta a campo pelo Brasileirão na próxima segunda-feira (29), fora de casa, contra o São Paulo. No duelo, o técnico Léo Condé terá que encontrar soluções para formar o ataque do Vovô.
Pedro Raul, centroavante titular, ficou de fora da partida com o Bahia por conta de um edema na musculatura do psoas, um dos principais músculos da região do quadril. O camisa 9 ainda não tem data para retornar aos gramados.
Em coletiva após o jogo, Condé disse que o atacante sentiu a contusão no penúltimo treino da semana, representando uma surpresa para o time. O substituto escolhido foi Aylon, que recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso para enfrentar o Tricolor.
Diante do São Paulo, uma possibilidade é escalar Pedro Henrique centralizado. Apesar de ter atuado mais como ponta em 2025, o atacante fez a função de 9 contra o Bahia, quando substituiu Aylon no 2º tempo.
Lucca é outra alternativa para Condé. Com passagem pela base do Alvinegro, o jogador iniciou a sua trajetória como profissional no Internacional. Anunciado pelo Ceará em agosto, Lucca ainda não estreou com a camisa alvinegra nesta nova passagem.
Nas pontas, é provável que Galeano e Paulo Baya continuem como titulares. A dupla começou jogando nos empates com Vasco e Bahia, sendo ambos pela Série A.
Próximo jogo do Ceará
Depois do empate contra o Bahia, o Ceará voltará a campo somente na próxima segunda-feira (29). O clube visitará o São Paulo às 20h (de Brasília), pela 25ª rodada do Brasileirão.
