menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCeará

Sem Pedro Raul, Ceará avalia opções para enfrentar o São Paulo

Clube visita o Tricolor na próxima segunda-feira (29)

Ceará x Internacional Brasileirão Pedro Raul
imagem cameraPedro Raul na partida entre Internacional e Ceará, pelo Brasilerão (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)
Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Pereira de Souza
Fortaleza (CE)
Dia 22/09/2025
16:41
  • Matéria
  • Mais Notícias

Após empate por 1 a 1 com o Bahia, o Ceará volta a campo pelo Brasileirão na próxima segunda-feira (29), fora de casa, contra o São Paulo. No duelo, o técnico Léo Condé terá que encontrar soluções para formar o ataque do Vovô.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Pedro Raul, centroavante titular, ficou de fora da partida com o Bahia por conta de um edema na musculatura do psoas, um dos principais músculos da região do quadril. O camisa 9 ainda não tem data para retornar aos gramados.

Em coletiva após o jogo, Condé disse que o atacante sentiu a contusão no penúltimo treino da semana, representando uma surpresa para o time. O substituto escolhido foi Aylon, que recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso para enfrentar o Tricolor.

continua após a publicidade

➡️ Em jogo agitado, Ceará e Bahia empatam pelo Brasileirão

Pedro Henrique na partida entre Vasco e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
Pedro Henrique balançou as redes na partida entre Vasco e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Diante do São Paulo, uma possibilidade é escalar Pedro Henrique centralizado. Apesar de ter atuado mais como ponta em 2025, o atacante fez a função de 9 contra o Bahia, quando substituiu Aylon no 2º tempo.

Lucca é outra alternativa para Condé. Com passagem pela base do Alvinegro, o jogador iniciou a sua trajetória como profissional no Internacional. Anunciado pelo Ceará em agosto, Lucca ainda não estreou com a camisa alvinegra nesta nova passagem.

continua após a publicidade

➡️ Após empate no Brasileirão, Ceará atinge cinco jogos sem vencer

Nas pontas, é provável que Galeano e Paulo Baya continuem como titulares. A dupla começou jogando nos empates com Vasco e Bahia, sendo ambos pela Série A.

Próximo jogo do Ceará

Depois do empate contra o Bahia, o Ceará voltará a campo somente na próxima segunda-feira (29). O clube visitará o São Paulo às 20h (de Brasília), pela 25ª rodada do Brasileirão.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias