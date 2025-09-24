Vinícius Zanocelo projeta duelo do Ceará contra o São Paulo

Reforço do Ceará na última janela de transferências, o meio-campista Vinícius Zanocelo comemorou a sua estreia pela equipe diante do Bahia. O atleta também projetou a partida contra o São Paulo, que acontecerá na próxima segunda-feira (29), pelo Brasileirão.

— Estou muito feliz com a oportunidade de estrear e vestir a camisa do Vozão pela primeira vez, em uma competição que está cada vez mais equilibrada, como o Brasileirão. Desde que cheguei, fui muito bem-recebido por todos do grupo e estou trabalhando forte para seguir evoluindo e poder contribuir para o time nos próximos jogos - disse.

O meio-campista entrou na partida contra o Bahia aos 22 minutos do 2º tempo, substituindo Fernando Sobral. Zanocelo acertou nove de 12 passes e obteve uma interceptação, como aponta o aplicativo Sofascore.

Vinícius Zanocelo, meio-campista do Ceará (Foto: divulgação/Ceará SC)

Ao falar do próximo compromisso da equipe, contra o São Paulo, Zanocelo frisou a importância de ter concentração. O jogador está emprestado pelo Santos, rival do Tricolor, até o fim desta temporada. Há uma opção de compra no acordo.

— Projeto um jogo muito equilibrado. Já tive a oportunidade de jogar algumas vezes contra o São Paulo no Morumbis e sei da força que eles possuem jogando lá. Por isso, temos que entrar com o máximo de concentração para fazer um bom jogo e, se Deus quiser, voltar com um resultado positivo para nós. Estamos trabalhando forte, estudando a melhor forma de encararmos esse desafio e vamos dar o nosso máximo dentro de campo - finalizou.

Próximo jogo do Ceará

Depois do empate contra o Bahia, o Ceará voltará a campo na próxima segunda-feira (29). O clube visitará o São Paulo às 20h (de Brasília), pela 25ª rodada do Brasileirão.