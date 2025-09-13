menu hamburguer
Ceará

Agenda do Ceará hoje (13/09/2025); curtinhas do L!

Delegação viaja para o RJ neste sábado

imagem cameraTreino do Ceará (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)
Esaú Pereira de Souza
Fortaleza (CE)
Dia 13/09/2025
04:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Ceará treina na manhã deste sábado (13) e, horas depois, viajará para o Rio de Janeiro (RJ). O time volta a campo no domingo (14), fora de casa, contra o Vasco. O embate em São Januário acontecerá pela 23ª rodada do Brasileirão.

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Agenda

O elenco do Ceará fará um treino na manhã deste sábado (13). No período da tarde, a delegação embarcará rumo ao Rio de Janeiro (RJ). O Alvinegro soma duas vitórias nos últimos dez jogos que disputou. A equipe está em 11º lugar na tabela do Brasileirão, com 26 pontos.

O próximo jogo será diante do Vasco, fora de casa, no domingo (14). O embate pela Série A terá início às 20h30 (de Brasília).

➡️ Juventude marca no fim e vence Ceará pelo Brasileirão

Treino do Ceará (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

Futebol de base

O sub-17 do Ceará vem de empate por 1 a 1 com o Fortaleza, valendo pelo Campeonato Estadual. A equipe voltará a campo no dia 27 (sábado), a partir das 15h (de Brasília), diante do Aliança.

O sub-20 recebeu o Bahia na quarta-feira (10) e perdeu por 2 a 1, valendo pela ida da final da Copa do Nordeste. O jogo de volta será na próxima quarta-feira (17), às 15h (de Brasília).

➡️ Joias do Lance!: conheça o centroavante que é promessa do Ceará

Futebol feminino

O time feminino profissional do Ceará não possui compromissos neste sábado (13). O clube já foi eliminado da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. Em 2025, o Alvinegro ainda terá pela frente a disputa do Campeonato Cearense Feminino, que está previsto para começar no final deste mês.

Próximos jogos do Ceará

  • 14/09 - 20h30 - Vasco x Ceará - Campeonato Brasileiro
  • 20/09 - 18h30 - Ceará x Bahia - Campeonato Brasileiro
  • 29/09 - 20h - São Paulo x Ceará - Campeonato Brasileiro
  • 02/10 - 19h - Vitória x Ceará - Campeonato Brasileiro
  • 05/10- 20h30 - Ceará x Santos - Campeonato Brasileiro

