Vasco recebe o Ceará pelo Brasileirão com vantagem em casa

Vasco e Ceará se enfrentam no próximo domingo (14), em São Januário, pela 23ª rodada do Brasileirão. O embate terá início às 20h30 (de Brasília). Observando o histórico do embate, os cariocas defenderão uma vantagem contra os cearenses em casa.

Já aconteceram 12 encontros em solo carioca, com oito vitórias do Vasco, duas do Ceará e dois empates. Por outro lado, no duelo mais recente em tais condições, valendo pelo Brasileirão de 2020, os cearenses triunfaram por 4 a 1.

Analisando o retrospecto total, a vantagem ainda é dos cariocas. São 14 resultados positivos do Vasco, quatro do Ceará e oito empates em 26 jogos. O time da Colina marcou 39 gols e o Vovô fez 20.

Partida entre Ceará e Vasco, pelo Brasileirão (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

No 1º turno da Série A de 2025, em duelo na Arena Castelão, o Alvinegro superou o Cruz-Maltino por 2 a 1. Pedro Raul marcou duas vezes e Vegetti descontou no final.

Momentos de Vasco e Ceará no Brasileirão

O Vasco, em seu último duelo no Brasileirão, visitou o Sport e venceu por 3 a 2. O clube está na 15ª posição no campeonato nacional, com 22 pontos em 21 partidas.

Neste meio de semana, o time de Fernando Diniz visitou o Botafogo pelas quartas da Copa do Brasil e empatou novamente em 1 a 1. Nos pênaltis, o Cruz-Maltino avançou e garantiu vaga na semifinal - o adversário será o Fluminense.

O Ceará, que vem de derrota por 1 a 0 para o Juventude em casa, está em 11º lugar na Série A. O time conquistou 26 pontos em 21 jogos.