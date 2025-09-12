Agenda do Ceará hoje (12/09/2025); curtinhas do L!
O Ceará continua treinando nesta sexta-feira (12). O time volta a campo no domingo (14), fora de casa, contra o Vasco. O embate em São Januário acontecerá pela 23ª rodada do Brasileirão.
Agenda
O elenco do Ceará seguirá treinando nesta sexta-feira (12). O Alvinegro soma duas vitórias nos últimos dez jogos que disputou. A equipe está em 11º lugar na tabela do Brasileirão, com 26 pontos.
O time voltará a campo somente depois da pausa na competição nacional. O próximo jogo será diante do Vasco, fora de casa, no dia 14 de setembro (domingo). O embate pela Série A terá início às 20h30 (de Brasília).
Futebol de base
O sub-17 do Ceará empatou em 1 a 1 com o Fortaleza, valendo pelo Campeonato Estadual. A equipe voltará a campo no dia 27 (sábado), a partir das 15h (de Brasília), diante do Aliança.
O sub-20 recebeu o Bahia na quarta-feira (10) e perdeu por 2 a 1, valendo pela ida da final da Copa do Nordeste. O jogo de volta será na próxima quarta-feira (17), às 15h (de Brasília).
Futebol feminino
O time feminino profissional do Ceará não possui compromissos nesta sexta-feira (12). O clube já foi eliminado da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. Em 2025, o Alvinegro ainda terá pela frente a disputa do Campeonato Cearense Feminino, que está previsto para começar no final deste mês.
Próximos jogos do Ceará
- 14/09 - 20h30 - Vasco x Ceará - Campeonato Brasileiro
- 20/09 - 18h30 - Ceará x Bahia - Campeonato Brasileiro
- 29/09 - 20h - São Paulo x Ceará - Campeonato Brasileiro
- 02/10 - 19h - Vitória x Ceará - Campeonato Brasileiro
- 05/10- 20h30 - Ceará x Santos - Campeonato Brasileiro
Tudo sobre
