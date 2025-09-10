menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCeará

Agenda do Ceará hoje (10/09/2025); curtinhas do L!

Elenco segue treinando nesta quarta-feira

Treino do Ceará (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)
imagem cameraTreino do Ceará (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)
Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Pereira de Souza
Fortaleza (CE)
Dia 10/09/2025
04:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

Depois de três dias de folga, o Ceará continua treinando nesta quarta-feira (10). O time volta a campo no domingo (14), fora de casa, contra o Vasco. O embate em São Januário acontecerá pela 23ª rodada do Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Agenda

Depois das folgas no fim de semana, o elenco do Ceará seguirá treinando nesta quarta-feira (10). O Alvinegro soma duas vitórias nos últimos dez jogos que disputou. A equipe está em 11º lugar na tabela do Brasileirão, com 26 pontos.

O time voltará a campo somente depois da pausa na competição nacional. O próximo jogo será diante do Vasco, fora de casa, no dia 14 de setembro (domingo). O embate pela Série A terá início às 20h30 (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Juventude marca no fim e vence Ceará pelo Brasileirão

Treino do Ceará (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)
Treino do Ceará (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

Futebol de base

O sub-17 do Ceará goleou o Floresta por 6 a 0 no sábado anterior (30), valendo pelo Campeonato Cearense.

O sub-20 recebe o Bahia nesta quarta-feira (10), no Estádio Presidente Vargas, pela ida da final da Copa do Nordeste. O embate terá início às 19h (de Brasília).

➡️ Joias do Lance!: conheça o centroavante que é promessa do Ceará

Futebol feminino

O time feminino profissional do Ceará não possui compromissos nesta quarta-feira (10). O clube já foi eliminado da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. Em 2025, o Alvinegro ainda terá pela frente a disputa do Campeonato Cearense Feminino, que está previsto para começar no final deste mês.

continua após a publicidade

Próximos jogos do Ceará

  • 14/09 - 20h30 - Vasco x Ceará - Campeonato Brasileiro
  • 20/09 - 18h30 - Ceará x Bahia - Campeonato Brasileiro
  • 29/09 - 20h - São Paulo x Ceará - Campeonato Brasileiro
  • 02/10 - 19h - Vitória x Ceará - Campeonato Brasileiro
  • 05/10- 20h30 - Ceará x Santos - Campeonato Brasileiro

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias