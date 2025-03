Palmeiras x Corinthians: segurança é reforçada e acesso ao Allianz tem restrições

O clássico entre Palmeiras e Corinthians contará com um reforço no policiamento e na segurança aos arredores do Allianz Parque. A reportagem do Lance! esteve presente nas ruas que cercam o estádio palmeirense para entender o clima e o esquema que está sendo adotado para o jogo deste domingo (16).

As ruas Palestra Itália, Diana e Caraíbas estão cercadas. Com um forte policiamento tanto dentro quanto fora do perímetro, existem restrições para o acesso. Só é possível entrar se a pessoa estiver com ingresso ou comprovante de residência que prove que more na região. Ao contrário, se o torcedor não estiver com ingresso, não consegue acessar nem aos bares e restaurantes que ficam localizados na frente do estádio.

Existe ainda um forte policiamento tanto dentro deste espaço quanto nas redondezas. Este policiamento conta com cavalaria e muitos carros de polícia.

Este esquema começou a se intensificar no jogo pela semifinal, disputado contra o São Paulo. Ao que tudo indica, existem algumas justificativas para impedir o acesso de torcedores ou pessoas que não entrarão no Allianz para assistir ao jogo.

Cerco é justificado para prevenir problemas e deve ser intensificado em jogos do Palmeiras

Sob o olhar da polícia, é uma forma de prevenir problemas com assaltos ou eventuais brigas. Além disso, fica impedida também a entrada de cambistas ou vendedores ambulantes não autorizados.

Porém, do lado de fora, principalmente próximo ao Shopping Bourbon, ainda é possível encontrar pessoas que estão vendendo e comprando ingressos de forma ilegal, mesmo que o Allianz Parque conte com um esquema de reconhecimento facial para jogos do Palmeiras.

Vale destacar também que nas ruas citadas são localizadas as sedes das torcidas organizadas do Palmeiras, como Savoia e Mancha Verde. O jogo deste domingo (16) contra o Corinthians acontece às 18h30 (de Brasília), mas o cerco já estava instalado muitas horas antes, já com um fluxo considerável de torcedores.