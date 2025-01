São Paulo x Corinthians: Renata Fan crava resultado do Majestoso no Paulistão

Após a vitória do São Paulo sobre o Corinthians na final da Copinha, os clubes se enfrentam mais uma vez neste domingo (25), desta vez pelo Campeonato Paulista. E para o Majestoso no Morumbis, a apresentadora Renata Fan, do programa "Jogo Aberto", da Band, a partida terminará empatada em 1 a 1.

O clássico foi pauta do programa e, além de Renata Fan, outros integrantes da atração também palpitaram no jogo. Os jornalistas Chico Garcia, João Paulo Cappellanes e Ulisses Costa apostaram em uma vitória do Corinthians, enquanto o comentarista João Pedro Sgarbi projetou vitória do São Paulo.

Campanhas de São Paulo e Corinthians

Na segunda colocação do Grupo C da tabela de classificação do Paulistão, o São Paulo chega para o clássico após a primeira vitória na temporada contra o Guarani. A equipe, que fez pré-temporada nos Estados Unidos, empatou em solo norte-americano, assim como na estreia do estadual.

Já o Corinthians é líder do Grupo A com 9 pontos conquistados, sendo três vitórias até o momento. Desde a estreia na temporada, a equipe venceu com placares de 2 a 1, superando os adversários do estadual. O clássico terá transmissão da Record, Nosso Futebol+, Amazon Prime Vídeo e CazéTV.