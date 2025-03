Zubeldía celebra repertório ofensivo e gol da classificação do São Paulo: ‘me encanta’

O São Paulo sofreu para vencer o Novorizontino, nesta segunda-feira (3), na partida válida pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O técnico Luis Zubeldía, porém, mostrou satisfação com a maneira como a vitória foi conquistada.

continua após a publicidade

➡️ São Paulo sofre com retranca, mas vence o Novorizontino e está na semi do Paulistão

Após um primeiro tempo sem criatividade, em que o São Paulo não conseguiu sair da forte marcação do time do interior, o gol tricolor saiu somente na etapa final. E o que deixou Zubeldía contente foi a maneira com que a jogada foi construída. O lance começou com uma roubada de bola do lateral esquerdo Enzo Díaz quase na bandeirinha de escanteio do campo defensivo do São Paulo. Rapidamente ele acionou Oscar que, com um passe, encontrou Lucas já na frente da defesa adversária. Aí, bastou o camisa 7 rolar a bola para Calleri marcar.

— Me encanta [fazer gols de contra-ataque]. Para mim, a melhor notícia é que fizemos um gol de contra-ataque, porque todos os times se fecham bem. O time com o Lucas centralizado, ao menos nesse momento, me permite ter um bom contra-ataque — elogiou Zubeldía.

continua após a publicidade

Com a vitória, o São Paulo quebrou um tabu de dois anos sem passar das quartas de final do Paulistão. Agora, o Tricolor vai enfrentar o Palmeiras, fora de casa, na semifinal, em jogo único que vai decidir quem será o finalista do Paulistão. Recentemente, as duas equipes decidiram os torneios de 2021 e 2022, com um título para cada um.

E o técnico Luis Zubeldía se mostrou satisfeito com o repertório ofensivo do São Paulo.

— Com Calleri na referência e a velocidade dos atacantes, conseguimos ser perigosos mesmo jogando em bloco baixo. Também fizemos gols de bola parada, de jogadas trabalhadas. Contra o São Bernardo, no primeiro gol, trocamos 22 passes antes de finalizar. Acho que, para sermos um time completo, precisamos dominar o contra-ataque também. Não podemos depender apenas de trocar muitos passes para marcar. É um bom sinal, porque estamos marcando gols de bola parada, algo que precisávamos para sermos mais fortes. Também fizemos gols de jogadas bem construídas e agora fizemos um de contra-ataque. Isso é uma boa notícia — analisou o treinador do São Paulo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O São Paulo agora aguarda a definição da Federação Paulista de Futebol (FPF), que vai decidir em reunião nesta terça-feira, os dias e os horários das semifinais do Campeonato Paulista.