São Bernardo vence o RB Bragantino e segue 100% no Campeonato Paulista

O São Bernardo venceu o RB Bragantino por 3 a 2, no Estádio Primeiro de Maio, no ABC Paulista, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Os gols dos mandantes foram marcados por Fabrício Daniel, duas vezes, e Léo Jabá. Os visitantes diminuíram o placar com Vinicinho.

O São Bernardo venceu a segunda partida na competição e tem 100% de aproveitamento no Paulistão. A equipe do ABC Paulista ultrapassou o Palmeiras e é o novo líder do Grupo D do torneio. O RB Bragantino perdeu o seu segundo jogo no estadual.

Como foi o jogo?

A partida foi marcada pelas alternâncias no placar. Precisando reverter a situação na tabela após derrota na primeira rodada, o RB Bragantino mostrou ofensividade e Vinicinho abriu o placar para a equipe do interior.

Fabrício Daniel foi um dos destaques do São Bernardo. Aos 33 da primeira etapa, o atacante arriscou de fora da área e marcou um golaço para empatar o jogo. Não demorou muito e RB Bragantino voltou a ficar na frente do placar com belo gol de Vinicinho. Antes do intervalo, Léo Jabá cobrou pênalti e voltou a deixar o placar igual.

Na segunda etapa, o São Bernardo voltou mais forte e fez valer o mando de casa. Aos sete minutos, Fabrício Daniel voltou a colocar o clube à frente do placar. O atacante aproveitou vacilo do adversário e chutou rasteiro para desempatar o placar

São Bernardo venceu o RB Bragantino por 3 a 2 (Foto: Rafael Assunção/Ag. Paulistão)

Próxima partida

O RB Bragantino volta a entrar em campo na quarta-feira (22), para enfrentar o Velo Clube, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O São Bernardo terá compromisso no dia seguinte, na quinta-feira (23), contra o Mirassol, no Estádio Primeiro de Maio, no ABC Paulista.