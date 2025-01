O Mirassol não tomou conhecimento do Água Santa e aplicou uma goleada no adversário, por 6 a 0, na tarde deste domingo (19), pela segunda rodada do Paulistão, no Maião. Os gols da partida foram marcados por Gabriel (duas vezes), Negueba, Chico Kim, Iury Castilho e Guilherme Pato. Com o resultado, o time da casa chega a três pontos, enquanto o visitante segue sem pontuar na competição.

continua após a publicidade

➡️ Abel Ferreira analisa partida e admite que Palmeiras precisa de um centroavante

O Mirassol começou avassalador e, com apenas seis minutos de jogo, já tinha balançado as redes duas vezes. O primeiro gol, aos 2 minutos, foi marcado por Gabriel, após cruzamento de Danielzinho para a área. Depois, o mesmo jogador não teve piedade: dominou dentro da área, livrou-se da marcação e finalizou forte.

Na metade do primeiro tempo, Guilherme Lazaroni, do Água Santa, foi expulso após uma falta em cima de Negueba. Aos 42, Negueba dominou e chutou cruzado para fazer o terceiro do Mirassol. Pouco depois, Chico Kim recebeu na área e subiu para cabecear: 4 a 0 na primeira parte do jogo.

continua após a publicidade

Na volta do intervalo, cabia ao Mirassol administrar a larga vantagem, mas não demorou para que a goleada ficasse maior. Aos 2, Iury Castilho recebeu o passe, dominou, invadiu a área e bateu forte, sem chances para o goleiro Ygor Vinhas. Nos acréscimos, Guilherme Pato fez o sexto e deu números finais à partida.

Na próxima rodada do Paulistão, o Mirassol enfrenta o São Bernardo, no Estádio Primeiro de Maio, na quinta-feira (23), às 18h30, enquanto o Água Santa tenta se recuperar no Estadual diante do Corinthians, na Neo Química Arena, um dia antes, às 19h30.

continua após a publicidade