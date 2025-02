São Bernardo aposta em arma ofensiva para duelo contra o Palmeiras

Diante do Palmeiras neste fim de semana, o São Bernardo aposta em uma das suas melhores armas ofensivas para surpreender o alviverde avançar às semifinais do Campeonato Paulista. Jogando em casa, a equipe do interior tem Fabrício Daniel como principal jogador do ataque e o atacante vem de boa fase no estadual, liderando estatísticas entre os atacantes do elenco.

Até aqui, o camisa 9 participou de todas as 12 partidas do São Bernardo na competição, sendo titular em 11 delas, e é o jogador que mais finalizou no time, com 20 arremates. Desse total, balançou as redes cinco vezes e ainda briga pela vice-artilharia do campeonato.

Além de ser o artilheiro, Fabrício Daniel lidera estatísticas como passes decisivos, com 14 ações, e grandes chances criadas, em duas oportunidades. Apesar da função de camisa 9, o atacante também contribui para a recomposição defensiva do time em campo e tem se mostrado bastante combativo, ficando à frente entre os atletas de ataque com 16 desarmes e seis interceptações.

O jogador não esconde a empolgação com o bom momento vivido no clube paulista e ressaltou a importância do jogo coletivo para melhorar sua condição em campo e atender o que é proposto pelo técnico Ricardo Catalá.

- Fico feliz pelo momento, mas nada disso seria possível sem o trabalho dos meus companheiros e da comissão técnica. Nosso grupo tem sido muito forte desde o início do campeonato, e agora é hora de manter esse nível. Sabemos da qualidade do adversário, mas estamos preparados para fazer um grande jogo e buscar a classificação - afirma.

O protagonista do São Bernardo luta para voltar a colocar o time entre os melhores do Paulistão e tentará manter a boa fase vista na disputa por grupos. Nesta primeira etapa do estadual, o Tigre do ABC fez a segunda melhor campanha com 23 pontos em 12 jogos e ficou à frente de rivais como Palmeiras, São Paulo e Santos.

Antes do clube paulista, Fabrício já vestiu as camisas de Sport, América Mineiro, Coritiba, Mirassol e Novorizontino. No ano passado, esteve emprestado pleo Coritiba ao time de Novo Horizonte, onde bateu na trave e quase conquistou o acesso à Série A do Brasileirão. Agora, disputará a Série C com o São Bernardo, que busca o acesso à segunda divisão em 2025.

São Bernardo busca valorização financeira

Após a segunda melhor campanha na fase de grupos, o São Bernardo recebeu uma premiação de R$ 1,65 milhão. O Palmeiras, seu adversário nas quartas, já havia garantido R$ 44 milhões apenas pela participação, mas recebeu R$ 1,08 milhão, pouco menos que o time do ABC paulista, por ter sido o terceiro colocado geral.

Além da premiação pela fase, o São Bernardo busca chegar longe no mata-mata e tentar alavancar ainda mais dinheiro como bônus. Neste ano, o campeão paulista levará para casa R$ 5 milhões, mesmo prêmio do ano passado, a FPF distribuirá em cotas de participação mais de R$ 300 milhões.