Quanto o Palmeiras fatura a cada gol de Endrick no Real Madrid?

Endrick foi decisivo mais uma vez pelo Real Madrid. Nesta quarta-feira (26), o jovem atacante marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre a Real Sociedad, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Rei. Além de ajudar o clube espanhol a sair na frente na disputa por uma vaga na final, o gol também rendeu dinheiro ao Palmeiras, seu ex-clube e responsável por sua formação.



Isso porque o contrato de venda de Endrick para o Real Madrid prevê pagamentos adicionais ao Verdão sempre que ele atinge determinadas metas. Mas, afinal, quanto o Palmeiras ganha por cada gol do jovem atacante?

📊 Bônus por desempenho de Endrick

O acordo entre Palmeiras e Real Madrid estabelece pagamentos extras com base no desempenho do jogador. Os principais bônus são:

Gol, assistência ou pênalti sofrido: 35 mil euros (R$ 212 mil) por ocorrência. Partida como titular: 75 mil euros (R$ 455 mil) por jogo iniciado.

Com o gol contra a Real Sociedad e a titularidade na partida, o Palmeiras garantiu 110 mil euros (cerca de R$ 670 mil) apenas nesta quarta-feira.

📈 Quanto o Verdão já faturou com Endrick?

Até agora, Endrick já participou de 25 partidas pelo Real Madrid, sendo titular em quatro delas e marcando seis gols. Isso resultou nos seguintes valores para o Palmeiras:

Gols marcados: 6 gols x 35 mil euros = 210 mil euros (cerca de R$ 1,3 milhão). Partidas como titular: 4 jogos x 75 mil euros = 300 mil euros (cerca de R$ 1,8 milhão).

No total, o Palmeiras já garantiu 510 mil euros (cerca de R$ 3,1 milhões) apenas com os bônus de desempenho de Endrick.

🏆 Ganhos podem ser ainda maiores

Além dos pagamentos por gols e titularidades, o Palmeiras pode receber valores muito mais altos caso Endrick atinja metas mais ambiciosas no Real Madrid, como:

Título da LaLiga ou da Champions League, caso ele atue em um número mínimo de jogos, pode render até 2 milhões de euros por conquista. Prêmios individuais, como o Golden Boy ou um top 3 no prêmio The Best, podem adicionar mais 2 milhões de euros ao faturamento do Verdão.

O acordo de venda prevê que o pagamento por metas terá um limite de até 12,5 milhões de euros (cerca de R$ 75,9 milhões).