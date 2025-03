Reunião definirá datas e horários das semifinais do Paulistão; veja detalhes

As semifinais do Campeonato Paulista estão definidas: Corinthians encara o Santos, enquanto o Palmeiras recebe o São Paulo. As vagas para a decisão serão em jogos únicos. A Federação Paulista de Futebol (FPF) irá definir as datas e horários dos duelos em reunião nesta terça-feira (4), às 11h (de Brasília).

Por terem feito as melhores campanhas, Corinthians e Palmeiras são mandantes nas decisões. Não há vantagem nos resultados, e em caso de empate, as vagas para a final serão decididas através das penalidades.

Indefinição nas datas

O Corinthians, dono da melhor campanha, terá compromisso pela Libertadores na quarta-feira (5), contra o Barcelona de Guayaquil, no Equador e, portanto, prefere jogar no domingo (9).

A data também é alvo de desejo por parte do Palmeiras. O Allianz Parque receberá um show da banda de rock Offspring no sábado (8), e o Verdão prefere que o Choque-Rei seja realizado, no máximo, na segunda-feira (10).

Corinthians encara o Santos, enquanto o Palmeiras recebe o São Paulo nas semifinais do Campeonato Paulista (Foto: AGIF)

Fazia tempo

É a primeira vez que as semifinais do Paulistão será definido em clássicos desde 2019. Na ocasião, o Corinthians eliminou o Santos e o São Paulo superou o Palmeiras, ambos os duelos decididos nos pênaltis. O regulamento era diferente, e os confrontos eram decididos em partidas de ida e volta.

O Corinthians venceu o Santos por 2 a 1 na Neo Química Arena, que na época não tinha o naming rights, anunciado apenas em 2020. Na volta, o Peixe venceu por 1 a 0, no Pacaembu, mas foi superado nos pênaltis por 7 a 6.

O Choque-Rei também foi equilibrado. São Paulo e Palmeiras empatam por 0 a 0 nos dois jogos, tanto no Morumbi, da ida, quanto no Allianz Parque, no confronto de volta. Nos pênaltis, o São Paulo levou a melhor por 5 a 4.

O Corinthians acabou se sagrando campeão nesta edição. Na final, o clube superou o São Paulo após empate por 0 a 0 no MorumBis, e vitória por 2 a 1 na Neo Química Arena. Foi o último título paulista do clube alvinegro.