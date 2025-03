Com clássicos, confrontos das semifinais do Paulistão estão definidos

Com o término dos confrontos das quartas de final do Campeonato Paulista, nesta segunda-feira (3), ficaram definidos os jogos das semifinais. Os quatro grandes do estado voltarão a disputar essa fase após cinco anos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O São Paulo foi o último classificado. Nesta segunda-feira (3), o Tricolor venceu o Novorizontino por 1 a 0, com gol de Calleri, e garantiu vaga nas semifinais. No sábado (1º), o Palmeiras bateu o São Bernardo por 3 a 0, enquanto, no domingo (2), Corinthians e Santos venceram respectivamente Mirassol e RB Bragantino por 2 a 0.

O regulamento do Paulistão determina que os jogos das semifinais são definidos a partir da classificação geral da competição. O Corinthians lidera a tabela com 30 pontos, seguido pelo Palmeiras, que tem 26 pontos.

continua após a publicidade

Na quinta colocação geral está o São Paulo, com 22 pontos, que tem a terceira melhor campanha entre os semifinalistas, já que São Bernardo e Ponte Preta, que estavam à sua frente, foram eliminados. O Santos está em sexto lugar e tem a pior pontuação entre os classificados, com 21 pontos.

➡️ Neymar sobre rivais do Santos no Paulistão: ‘têm mais medo do que eu’

Corinthians x Santos

Dono da melhor campanha, o Timão enfrenta o Peixe em seus domínios, na Neo Química Arena. Os clubes já se enfrentaram em Itaquera na primeira fase, com vitória do Corinthians por 2 a 1, na estreia do Neymar em clássicos desde seu retorno ao Santos.

continua após a publicidade

Palmeiras x São Paulo

Acostumados a jogos mata-mata entre os dois nos últimos anos, Verdão e Tricolor se enfrentam com mando do Palmeiras, e a partida será no Allianz Parque. As equipes empataram por 0 a 0 no local, em jogo pela primeira fase, pouco antes de Lucas Moura, craque são-paulino, encabeçar uma campanha crítica aos gramados sintéticos no futebol brasileiro.

Datas dos duelos