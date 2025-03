Corinthians garante mando de campo até eventual final do Paulistão

O Corinthians venceu o Mirassol por 2 a 0 e está nas semifinais do Campeonato Paulista. Romero e Memphis fizeram os gols do Timão neste domingo (2), na Neo Química Arena. O resultado também assegurou uma vantagem ao clube alvinegro na luta pela conquista do torneio.

O Timão chegou aos 30 pontos na classificação geral e não pode mais ser alcançado por nenhum adversário na semifinal, portanto, será o mandante na próxima fase e no jogo de volta de uma eventual final. A segunda colocação é do Palmeiras, com 26 pontos.

O Corinthians aguarda partidas dos rivais para saber quem será o seu adversário nas semifinais do Campeonato Paulista. Neste domingo (2), o Santos encara o RB Bragantino, na Vila Belmiro, às 20h45 (de Brasília), e na segunda-feira (3), o São Paulo enfrenta o Novorizontino, no MorumBis, às 20h (de Brasília). A única certeza é que a possibilidade de enfrentar o Palmeiras é apenas na decisão, pois o clube não pode ser superado pelos rivais na tabela.

Romero marcou na vitória do Timão sobre o Mirassol (Foto: Leonardo Lima/AGIF)

Fator casa

O Timão coleciona uma sequência de 26 jogos na Neo Química Arena com mais de 40 mil torcedores. Contra o Mirassol, 44 mil torcedores estiveram nas arquibancadas apoiando a equipe. O apoio da Fiel tornou o time forte no Paulistão, são cinco vitórias e um empate atuando como mandante na competição.

Virada de chave

O Timão muda o seu foco para a disputa da Pré-Libertadores. Na quarta-feira (5), o Corinthians viaja ao Equador para enfrentar o Barcelona de Guayaquil, às 21h30 (de Brasília), no estádio Monumental de Guayaquil, pelo jogo de ida da Fase Preliminar 3.