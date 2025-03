Com brilho de Neymar, Santos se classifica para a semi do Paulista

O Santos venceu neste domingo (02) o Red Bull Bragantino por 2 a 0 na Vila Belmiro, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Os gols foram marcados por Neymar e João Schmidt.

O Santos abriu o placar aos sete minutos de jogo com Neymar cobrando uma falta que ele mesmo sofreu ao ser empurrado por Pedro Henrique. Em um cruzamento fechado pelo lado esquerdo, a bola desviou no adversário e entrou no gol de Cleiton.

O capitão do Alvinegro balançou as redes pela terceira vez desde o retorno à Baixada Santista. Antes, marcou contra o Água Santa, de pênalti, e Inter de Lineira, com o gol olímpico.

Neymar é decisivo na classificação do Santos para a semifinal do Paulistão com um gol e uma assistência. (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

O jogo:

O primeiro tempo começou movimentado e o Red Bull Bragantino arriscou de fora da área com Gabriel batendo com o pé direito, mas a bola saiu pela linha de fundo. Henry Mosquera e Andrés Hurtado investiram em jogadas pelo lado direito, na entrada da área.

Aos cinco, o Peixe se movimentou pelo lado esquerdo até a linha de fundo com Soteldo, que não conseguiu fazer um bom passe para a continuidade da jogada.

Aos sete, Neymar sofreu falta na entrada da área pelo lado esquerdo. O camisa 10 cobrou de perna direita em um chute fechado e Juninho Capixaba ainda desviou antes de a bola entrar. O goleiro Cleiton tentou espalmar, mas o chute forte e bem colocado furou a rede.

Aos 25, em contra-ataque veloz, Guilherme recebeu bom passe de Soteldo e bateu na entrada da área, mas a bola subiu por cima do gol adversário.

A melhor oportunidade do Massa Bruta na primeira etapa foi com Isidro Pitta. Ele ajeitou a bola pelo meio e batendo forte.

Aos 33, o time da casa teve uma nova oportunidade com Neymar cobrando falta próximo da meia-lua. O chute cruzado passou perto do gol de Cleiton.

Na segunda etapa, o Red Bull Bragantino começou com mais intensidade e quase empatou o duelo com Isidro cabeceando uma bola na trave de Brazão após cruzamento de Hurtado.

O Santos respondeu muito rapidamente em cobrança de escanteio de Neymar. Cleiton fez uma boa defesa ao espalmar a bola pelo lado esquerdo e na sobra, Guilherme desviou para Schmidt empurrar a bola para o fundo da rede ampliando a vantagem santista.

Destaque para as estreias do argentino Rollheiser, que foi relacionado pela primeira vez, e do atacante Gabriel Veron. Os dois jogadores fazem parte do 'pacote' de dez reforços contratados para reforçar o Santos nesta temporada.

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS 2 X 0 RED BULL BRAGANTINO

QUARTAS DE FINAL - CAMPEONATO PAULISTA

🗓️ Data e horário: Domingo (02), às 20h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Urbano Caldeira - Santos (SP)

🥅 Gols: Neymar (7'/1ºT) e João Schmidt (10'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Gabriel Bontempo e Gil (Santos); Matheus Fernandes (Red Bull Bragantino)

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 14.832 (renda: R$1.127.732,50)

⚽ ESCALAÇÕES

SANTOS (Técnico: Pedro Caixinha)

Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo (Diego Pituca) e Neymar (Gabriel Veron); Soteldo (Thaciano), Tiquinho (Rollheiser) e Guilherme (Luan Peres).

RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)

Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes (Lucas Barbosa) e Jhon Jhon (Fernando); Henry Mosquera (Eric Ramires), Pitta e Vinicinho.

ARBITRAGEM

Árbitro: Raphael Claus

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Denis Matheus Afonso Ferreira

4️⃣ Quarto árbitro: Marianna Nanni Batalha

🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral