Palmeiras encara o Guarani e busca recuperação no Paulistão

O Palmeiras enfrenta o Guarani neste domingo (2), às 18h30 (de Brasília), no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. O Verdão busca voltar a vencer no Campeonato Paulista após tropeçar nas últimas duas rodadas.

O clube alviverde vem de derrota por 2 a 1 para o Novorizontino, e um empate por 0 a 0 com o RB Bragantino. Os dois jogos foram com mando do Palmeiras, e o Verdão precisa superar o Guarani fora de casa para recuperar o caminho das vitórias.

O Palmeiras é o segundo colocado do Grupo D com oito pontos, dois a frente da Ponte Preta, que joga contra o Água Santa, no domingo (2), às 16h (de Brasília), no estádio Distrital do Inamar, em Diadema. O São Bernardo lidera a chave com 15 pontos.

Mesmo com a importância do duelo, Abel Ferreira deve promoveu um time alternativo no confronto contra o Guarani. O Verdão deve entrar em campo com: Marcelo Lomba; Mayke, Gustavo Gómez, Benedetti e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Allan Elias e Raphael Veiga; Facundo Torres, Rômulo e Flaco López.

Abel Ferreira deve escalar o Palmeiras com um time alternativo no confronto contra o adversário campineiro (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Como vem o Guarani?

A equipe campineira lidera o Grupo B com sete pontos, superando o Santos, que tem a mesma pontuação, mas um saldo de gols inferior. O Bugre possui saldo de +2, enquanto o Peixe tem -1. Na última rodada, a equipe foi derrotada pelo Mirassol por 3 a 2.

Maurício Souza deve escalar o Guarani com: Fred Conte; Lucas Justen, Raphael Rodrigues, Lucas Rafael e Emerson Barbosa; Nathan Camargo, Mateus Sarará e Geovane; Luiz Miguel, João Victor e João Marcelo.