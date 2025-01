Santos recebe o Palmeiras, nesta quarta-feira (22), em duelo válido pela 3ª rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 21h35 (de Brasília) e as equipes entram em campo na Vila Belmiro, em Santos (SP). O confronto será transmitido pela Record, em canal aberto, e CazéTV, no YouTube e na Amazon Prime, além do pacote de streaming "Paulistão+", pelo UOL Play, Nosso Futebol e Zapping TV. ➡️ 30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

Como chegam os clubes?

As equipes, que tiveram um bom início de competição, reeditam a última final do torneio, aumentando a expectativa para o duelo. O Santos, liderado por Pedro Caixinha, visa manter sua invencibilidade, enquanto o Palmeiras, sob a direção de Abel Ferreira, busca demonstrar sua força como visitante.



O Santos, posicionado como vice-líder do Grupo B, aguarda a possível inclusão de Neymar ao time, em negociações com o Al-Hilal. Por outro lado, o Palmeiras, que ocupa a segunda colocação do Grupo D, pode apresentar mudanças estratégicas para o jogo, apesar da ausência de Felipe Anderson.

➡️ Palmeiras acelera movimentações no mercado após pedido de Abel

Confira as informações do jogo entre Santos e Palmeiras

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS X PALMEIRAS

3ª RODADA - CAMPEONATO PAULISTA

📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de janeiro de 2025, às 21h35 (de Brasília)

📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

📺 Onde assistir: UOL Play, Nosso Futebol e Zapping TV (Paulistão+), Record e CazéTV

🟨 Arbitragem: Matheus Delgado Candançan

🚩Assistentes: Evandro de Melo Lima e Rafael Tadeu Alves de Souza

📺 VAR: Marcio Henrique de Gois

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SANTOS (Técnico: Pedro Caixinha)

Gabriel Brazão; JP Chermont, João Basso (Zé Ivaldo), Luan Peres e Escobar; Diego Pituca, Tomás Rincón e Thaciano; Guilherme, Soteldo e Wendel Silva (Tiquinho Soares).



PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estevão, Facundo Torres (Maurício) e Flaco López.

