Com Garro em campo, Corinthians finaliza preparação para duelo no Paulistão

O Corinthians finalizou a preparação para o confronto contra o Água Santa, seu próximo compromisso no Campeonato Paulista. Com Rodrigo Garro em campo, Ramón Díaz comandou o último treinamento do time nesta terça-feira (21), no CT Joaquim Grava.

As novidades da atividade foram as participações do goleiro Hugo Souza, que se recupera de uma amigdalite, e Rodrigo Garro, que trata uma tendinopatia patelar no joelho direito. Os jogadores iniciaram o dia com um trabalho físico na academia.

Em seguida, os atletas do Timão participaram de um aquecimento antes das atividades promovidas por Ramón Díaz. Os jogadores fizeram um exercício tático de enfrentamento coletivo. Depois, a comissão técnica comandou um treino de bolas paradas, ofensivas e defensivas.

Para terminar a preparação, Ramón Díaz conduziu uma atividade técnica de enfrentamento em campo reduzido.

Hugo Souza participou do treino (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Rodrigo Garro

Foi a primeira vez na temporada que o meia apareceu em fotos publicadas pelo clube. No último treino aberto à imprensa, na véspera da estreia do Paulistão, o argentino não foi ao campo e ficou na academia se recuperando da lesão.

O jogador está longe dos holofotes desde que se envolveu em um acidente automobilístico com vítima fatal, na Argentina, no dia 4 de janeiro. Na ocasião, Nicolás Chiaraviglio, de 30 anos, faleceu após a moto que dirigia se colidir com o veículo conduzido por Garro.

Apesar do treino em campo, a chance do argentino estar em campo nesta quarta-feira é mínima. No domingo (19), Ramón Díaz declarou que pretende usar a força máxima do Corinthians no confronto conta o São Paulo, no domingo (26), mas que Garro está descartado para o duelo.

Próximo jogo

Nesta quarta-feira (22), o Corinthians encara o Água Santa, na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O jogo será às 19h30 (de Brasília), e o Timão busca manter os 100% de aproveitamento no duelo.