Marcos Braz comenta negociação entre Palmeiras e Claudinho: ‘Acertam e correm’

Ex-dirigente do Flamengo, Marcos Braz comentou uma notícia sobre a negociação frustrada entre Palmeiras e o meia Claudinho. Apesar das tratativas estarem avançadas, o jogador do Zenit-RUS decidiu acertar com um clube do Qatar. O ex-VP de Futebol do Rubro-Negro opinou no assunto nas redes sociais.

- Sempre isso. Eles devem achar bonito, acertam e depois correm - escreveu Marcos Braz na rede social "X".

Em julho do ano passado, Claudinho estava nos planos do Flamengo, mas a transferência do jogador não aconteceu. A negociação entre os clubes estava bem encaminhada, mas o Zenit voltou atrás na decisão e aumentou a pedida de 15 milhões para 25 milhões de euros (R$ 130 milhões na cotação da época).

A reviravolta na situação envolvendo Claudinho e Palmeiras foi noticiada pelo "ge" e confirmada pelo Lance!. Revelado pelo Corinthians, o meia se destacou pelo Red Bull Bragantino entre 2019 e 2021 e chamou atenção do Zenit. Antes, o jogador já havia somado passagens por Santo André, Ponte Preta e Oeste.

