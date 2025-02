Memphis x Neymar: duelo de camisas 10 será reencontro entre amigos

O clássico desta quarta-feira (12) entre o Corinthians e o Santos, válido pela 9ª rodada do Campeonato Paulista, às 21h30, na Neo Química Arena, será um duelo entre duas das principais contratações dos últimos tempos do futebol brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Santos fecha lista de inscritos no Paulistão sem a presença de reforço

O holandês Memphis Depay, que foi anunciado no Timão em setembro do ano passado, vai estrear com a camisa 10 depois de ter utilizado o número 94 na última temporada em homenagem ao ano do seu nascimento.

Já Neymar, retornou para a segunda passagem no clube do coração com o número 10, em ações de marketing que exploraram o legado do Rei Pelé para o "Príncipe da Vila". Em 12 temporadas no exterior, enfrentou Memphis em seis oportunidades, quando defendeu o PSG. O atacante corintiano vestia a camisa do rival Lyon.

continua após a publicidade

Confira o retrospecto:

6 jogos

4 vitórias de Neymar

1 empate

1 vitória de Memphis

2 gols e 1 assistência de Neymar

0 gols e 0 assistências de Memphis

Jogos:

Lyon 2 x 4 Paris SG - Ligue 1 2020/21

Paris SG 0 x 1 Lyon - Ligue 1 2020/21

Paris SG 0 x 0 Lyon - Coupe Ligue 2019/20

Lyon 0 x 1 Paris SG - Ligue 1 2019/20

Paris SG 5 x 0 Lyon - Ligue 1 2018/19

Paris SG 2 x 0 Lyon - Ligue 1 2017/18

A amizade entre os camisas 10:

A dupla ficou amiga quando atuava pelo futebol francês e constantemente trocam mensagens recíprocas de apoio nas redes sociais. Em entrevistas recentes, ambos mostram que existe um contato pessoal frequente e em alguns momentos chegaram a se encontrar até mesmo para jogar poker.

continua após a publicidade

Memphis declarou durante a sua apresentação no [Corinthians] que pediu referências do Brasil ao amigo antes de fechar a negociação com o clube.

Eles chegarem a atuar no mesmo time, o Barcelona, mas em períodos diferentes. Neymar atuou no clube catalão de 2013 a 2017 e Memphis entre 2021 e 2023.

Memphis e Neymar disputam clássico paulista pela 9ª rodada do Paulistão 2025. (Foto: Ettore Chiereguini e Marcello Zambrana/AGIF)

O clássico paulista:

O time da casa busca a primeira vitória diante dos rivais nesta temporada. A equipe de Ramón Díaz acumula uma derrota para o [São Paulo] e um empate diante do [Palmeiras], ambos fora de seus domínios.

No entanto, o Corinthians garantiu a classificação antecipada para o mata-mata no estadual ao se isolar na liderança do Grupo A com 22 pontos na última rodada, ao vencer o São Bernardo por 2 a 0. São 7 vitórias em 9 jogos, além de um empate e uma derrota.

Para o duelo de hoje à noite, conta com os retornos de Yuri Alberto (cumpriu suspensão) e Talles Magno (liberado para resolver problemas particulares).

O [Santos] vive uma situação distinta já que está fora da zona de classificação para a próxima fase com apenas 9 pontos conquistados, ocupando o 3º lugar do Grupo B, com duas vitórias em oito jogos, além de três empates e três derrotas.

Neymar vai jogar apenas a terceira partida com a camisa do Peixe e está em busca do primeiro gol neste retorno. Por outro lado, o time da Baixada Santista também aposta em Guilherme como esperança no ataque já que é o artilheiro da competição com 7 gols marcados.