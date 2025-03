Hugo Souza exaltou o elenco do Corinthians após título do Campeonato Paulista e revelou alguns bastidores. Segundo o goleiro, essencial contra o Palmeiras na final dessa quinta-feira (27), diversos jogadores recusaram propostas milionárias por acreditarem na campanha do Timão.

Entre eles, Hugo revelou que Yuri Alberto e Garro estiveram no radar de equipes com propostas milionárias, mas quiseram ficar no Corinthians.

- A gente sonhou muito com isso. Lutou muito por isso. Todo mundo sabe, não preciso nem falar. Na temporada passada, o Yuri teve inúmeras propostas para sair, e mesmo assim quis ficar para ser campeão no Corinthians - disse Hugo, acrescentando:

- O Garro também teve uma proposta milionária - todo mundo sabe disso - e escolheu ficar para ser campeão no Corinthians. O Memphis é referência aqui, com toda a carreira que tem, e mesmo assim decidiu ficar para buscar esse título - completou.

Hugo ainda falou sobre a conquista. O título do Paulistão encerrou um jejum de seis anos sem erguer taças.

- Então, eu só queria fazer isso acontecer. Fazer tudo isso valer a pena. E hoje, graças a Deus, a gente está comemorando. A gente fez valer a pena todo o esforço, todo o sacrifício, tudo aquilo que a gente abriu mão e lutou. Hoje valeu a pena. Graças a Deus - disse.

Hugo foi o nome do título do Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Corinthians encerra jejum sem títulos em cima do Palmeiras

O Corinthians empatou com o Palmeiras por 0 a 0, nesta quinta-feira (27), e é campeão do Campeonato Paulista. Hugo Souza foi o nome da partida ao defender pênalti cobrado por Raphael Veiga. Em vantagem no placar agregado por ter vencido o jogo de ida, o Timão segurou o ímpeto do rival na Neo Química Arena e quebrou um jejum de seis anos sem títulos.