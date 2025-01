O volante Jean Mangabeira foi apresentado oficialmente, na última quinta-feira, como como novo reforço do Botafogo-SP. Aos 27 anos, o jogador retorna ao futebol brasileiro após defender o Tacuary, do Paraguai, na temporada passada.

Antes, se destacou sendo titular pelo Náutico em 2023. Em sua primeira experiência no futebol paulista, um dos principais campeonatos estaduais do país, o meio-campista detalhou seu estilo de jogo e mostrou identificação com o Pantera.

- Sou um volante de contenção, de força e muito dedicado. Estudei a história do clube e posso dizer que tenho o DNA do Botafogo, que é de muita entrega e disposição em campo. Estou muito bem fisicamente e pronto para jogar. Sou um guerreiro e com muita vontade de vencer. Quero juntamente com os meus companheiros ajudar o Botafogo nessa caminhada -, disse Jean Mangabeira.

O Botafogo-SP fará a sua estreia no Campeonato Paulista nesta quarta-feira (15) diante do Guarani, às 19h30, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Jean Mangabeira está cotado como um dos possíveis titulares do meio de campo do técnico Márcio Zanardi.

Quem é Jean Mangabeira, novo reforço do Botafogo-SP?

Com passagens pelas categorias de base do Criciúma e Aparecidense, Jean Mangabeira se profissionalizou pelo Tigre e depois atuou por duas temporadas e meia na elite da República Tcheca, pelo MFK Karviná. Na sequência, retornou ao Brasil para jogar pelo Laguna/RN, antes de chegar ao Náutico.

Como funciona o Campeonato Paulista e onde assistir

Regulamento do Campeonato Paulista 2025

O Campeonato Paulista 2025 não sofreu alterações com relação à edição passada. O torneio será disputado em quatro fases principais, seguindo o regulamento tradicional:

Fase de grupos

Os 16 clubes são divididos em quatro grupos com quatro equipes cada. Na primeira fase, os times enfrentam os adversários dos outros grupos. Os dois melhores colocados de cada grupo avançam para as quartas de final.

Quartas de final e semifinal

As quartas de final e as semifinais do Campeonato Paulista serão disputadas em jogos únicos. Caso a partida termine empatada, a decisão da vaga será nos pênaltis.

Final

A grande final do Campeonato Paulista será disputada em jogos de ida e volta, e o mando será definido conforme a campanha geral das equipes finalistas.

Rebaixamento

Os dois times com pior desempenho na classificação geral serão rebaixados para a Série A2 do Campeonato Paulista.

Os jogos ao vivo do Campeonato Paulista 2025 serão transmitidos por alguns canais e streamings. Com essa diversidade de opções, os torcedores terão acesso facilitado para acompanhar cada lance da competição. São eles: